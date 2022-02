Doctor Strange 2, il ruolo di Scarlet Witch nella storia, parla il producer

News Cinema

Il producer Richie Palmer ha suggerito a D23 Magazine il percorso di Scarlet Witch alias Elizabeth Olsen in Doctor Strange nel Multiverso della Follia, partendo da WandaVision.

Quando si avvicina un film atteso come Doctor Strange nel Multiverso della Follia (al cinema dal 4 maggio), quel Doctor Strange 2 con Benedict Cumberbatch che già entusiasma i fan del Marvel Cinematic Universe, ci si trova divisi tra la curiosità e il terrore degli spoiler: riguardo al ruolo di Scarlet Witch alias Elizabeth Olsen nella vicenda, il producer del film di Sam Raimi, Richie Palmer, è riuscito a dirci qualcosa senza dire troppo... Leggi anche Doctor Strange 2, confermato un villain con un indizio affidabile [SPOILER]

Doctor Strange nel Multiverso della Follia, il ruolo di Scarlet Witch alias Wanda nella storia

Richie Palmer è coproducer di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, attesissimo nuovo atto della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, con Benedict Cumberbatch mattatore di quello che si prospetta come un vero scatenato delirio anche visivo, cucinato da Sam Raimi (al quale diamo il bentornato nei cinecomic). I fan si domandano cosa succederà a Scarlet Witch, la "nuova Wanda" di Elizabeth Olsen, dopo quanto raccontato nella serie WandaVision su Disney+. Intervistato da D23 Magazine, Richie ovviamente non fa spoiler, ma ci spiega il punto di vista del personaggio...

Wanda ha affrontato tanto, alla fine di WandaVision ha raggiunto il suo potenziale. Ora sa veramente chi è. L'abbiamo lasciata che studiava il Darkhold, un pericoloso libro di stregoneria. [...] Una delle storie che seguiamo nel film riguarda questo: dove la porterà? La sua pazzia avrà conseguenze su lei stessa?