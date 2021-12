Doctor Strange 2, confermato un villain con un indizio affidabile [SPOILER]

News Cinema

Un indizio affidabile ci suggerisce uno scontro con uno specifico villain in Doctor Strange nel Multiverso della Pazzia di Sam Raimi, interpretato da Benedict Cumberbatch.

Doctor Strange nel Multiverso della Pazzia è stato rimandato al maggio 2022, quindi abbiamo più tempo per fantasticare su cosa ci aspetti nel film dei Marvel Studios diretto da Sam Raimi e interpretato da Benedict Cumberbatch. Un inidizio molto affidabile ci fa ora intuire l'identità di uno dei villain con i quali Strange si scontrerà. Naturalmente proseguiamo in zona spoiler. Leggi anche Doctor Strange 2: Cumberbatch torna sul set per 6 settimane di reshooting

Doctor Strange nel Multiverso della Pazzia, ecco uno dei villain del film