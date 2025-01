Diva Futura: il trailer ufficiale del film sull'agenzia che ha cambiato il porno e la società in Italia

News Cinema

Arriverà al cinema il 6 febbraio, diretto da Giulia Louise Steigerwalt, Diva Futura, con Pietro Castellitto nel ruolo di Riccardo Schicchi. Ecco il trailer ufficiale.

Il porno raccontato al cinema è sempre un argomento che attira, anche perché diventa spesso occasione per riflettere sui costumi della società dove si produce e consuma. In Italia, dopo la serie tv Supersex che ha raccontato la vita di Rocco Siffredi, sta per arrivare al cinema - dopo il concorso del festival di Venezia - un film che non mancherà di interessare il pubblico, Diva Futura, dal nome dell'agenzia fondata da Riccardo Schicchi che lanciò negli anni Ottanta pornostar diventate popolarissime e richieste anche in tv come Moana Pozzi e Ilona Staller, che arrivò addirittura in Parlamento. Ed è interessante che a scriverlo e dirigerlo sia una regista alla sua opera seconda, Giulia Louise Steigerwalt. Diva Futura arriva al cinema il 6 febbraio cn PiperFilm e questo è il trailer ufficiale.

Diva Futura: il cast e la trama

Avete sicuramente riconosciuto Pietro Castellitto, che interpreta Riccardo Schicchi, Denise Capezza (Moana Pozzi) e Barbara Ronchi, mentre Ilona è interpretata da Lidija Kordic e nel cast ci sono anche Tesa Litvan, Davide Iachini e Marco Iermanò. Questa è la trama:

Italia, anni '80/'90. Riccardo Schicchi, con la sua agenzia Diva Futura, rivoluziona la cultura di massa trasformando l'utopia hippie dell'amore libero in un nuovo fenomeno: il porno. Sotto la sua guida, "ragazze della porta accanto" come Ilona Staller, Moana Pozzi, Eva Henger e molte altre diventano all'improvviso dive di fama mondiale nel mondo del porno ed entrano nelle case degli italiani grazie al boom delle televisioni private e dei videoregistratori in VHS. Viene coniata l'espressione "pornostar", segnando l'inizio di una nuova era. L'impatto mediatico è travolgente fino a portare all'elezione in Parlamento di Ilona Staller, detta "Cicciolina", alla nascita del Partito dell'Amore e alla candidatura di Moana Pozzi a sindaco di Roma. È attraverso lo sguardo di Debora, giovane segretaria dell'agenzia con un mutuo sulle spalle, che viene raccontata l'avventura di questa grande "famiglia", dove esplodono gelosie, tormenti e contraddizioni fino a perdere il controllo sull'industria stessa della pornografia.Tutto questo è accaduto perché esisteva un desiderio tanto nascosto quanto grande: quello di tutti.