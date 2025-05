Disney Italia Showcase: da Follemente a Avatar, i film in arrivo

News Cinema

In sala e su Disney+ sono molti i film previsti per i prossimi mesi, senza dimenticare il talent show di grande successo Italia's Got Talent. Vediamo insieme le novità principali presentate a Milano in occasione della prima edizione di Disney Italia Showcase.

Proprio mentre in sala si torna a respirare, grazie al successo per tutte le famiglie di Lilo & Stitch, quinto miglior risultato al mondo per il film nel nostro paese, si è svolta la prima edizione di Disney Italia Showcase. Occasione per la banda di Topolino di presentare tutta l’offerta, nella cornice di un Teatro Alcione di Milano addobbato a tema. Occasione anche per festeggiare un 2024 fenomenale al botteghino cinematografico, da oltre 120 milioni di incasso e quasi 20 milioni di spettatori, grazie a tre film Disney sul podio dei migliori risultati al botteghino, Inside Out 2, Oceania 2 e Deadpool & Wolverine.

Un successo delle franchise, di sequel e prequel che contraddistingue da anni la proposta del marchio, cosa che si ripeterà anche nei prossimi mesi. Tra le novità, nel corso dell’evento sono state svelate le voci italiane del nuovo film Disney e Pixar Elio, che uscirà nelle sale italiane il 18 giugno 2025: tra queste ci saranno Alessandra Mastronardi (voce di Olga Solís, zia di Elio), Adriano Giannini (voce di Lord Grigon), e Neri Marcorè (voce del Manuale Universale dell’Utente) e Lucio Corsi (voce dell’ambasciatore Tegmen).

Proprio quest’ultimo, un caso al Festival di Sanremo e reduce dall’esperienza dell’Eurovision, si è collegato con il Teatro Alcione. “Il mio sarà una sorta di piccolo cammeo vocale”, ha detto, “il mio grande amore per l’animazione Pixar nasce da Toy Story e non si è mai interrotto. Mi sono sempre rivisto nella figura di Sid, anche per la maniera in cui mi divertivo a modificare i giocattoli quando ero piccolo. La bellezza del genere è che ti dà la possibilità di viaggiare con la fantasia, lontano dalla realtà”.

Ma restando al cinema, il 6 giugno arriverà su Disney+ l’incasso italiano della stagione, FolleMente. Per presentarlo sono saliti sul palco “I soliti noti”, il regista Paolo Genovese, gli attori Pilar Fogliati, Edoardo Leo e Vittoria Puccini. Al centro del film, come noto, un primo appuntamento e tutto ciò che ci attraversa la mente quando l’amore bussa alla porta, con la possibilità di entrare nei pensieri dei due protagonisti. Svelando, con ironia, i meccanismi che guidano le nostre scelte.

C’è stata poi l’occasione di ripercorrere i tanti titoli Disney e Pixar, Marvel Studios, Disney, 20th Century Studios e Searchlight Pictures in arrivo nei cinema italiani nei prossimi mesi. A partire dal citato Elio, atteso ritorno di Pixar, in sala dal 18 giugno, una disavventura cosmica su un ragazzino fanatico dello spazio con una fervida immaginazione e una grande ossessione per gli alieni. Quando viene teletrasportato nel Comuniverso, un’organizzazione interplanetaria con rappresentanti di galassie lontane, Elio è pronto per un’impresa epica. Identificato per errore come leader della Terra, costretto quindi a stringere nuovi legami con eccentriche forme di vita aliene. Il film è diretto a sei mani da Madeline Sharafian, Domee Shi e Adrian Molina (co-regista di Coco). Molta curiosità attende, poi, il terzo tentativo di rivitalizzare anche al cinema una iconica serie, con I fantastici 4: gli inizi, previsto in sala il 23 luglio. Con la Prima Famiglia Marvel composta da Reed Richards/Mister Fantastic (Pedro Pascal), Sue Storm/Donna Invisibile (Vanessa Kirby), Johnny Storm/Torcia Umana (Joseph Quinn) e Ben Grimm/la Cosa (Ebon Moss-Bachrach) alle prese con la sfida più difficile mai affrontata, quella di bilanciare il loro ruolo di eroi con la forza del loro legame familiare.

Sempre in piena estate, e il botteghino malridotto di questi mesi ringrazia, uscirà nelle sale un sequel di una commedia diventata di culto, dalle nostre parti più dopo l’uscita. Stiamo parlando di Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo, in cui Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan torneranno, dal 6 agosto, nel ruolo di Tess e Anna Coleman. È diretto da Nisha Ganatra e basato sul libro A ciascuno il suo corpo di Mary Rodgers. A proposito di sequel, il terzo capitolo di una serie “digitale” uscirà il 9 ottobre. Tron: Ares è diretto da Joachim Rønning e interpretato da Jared Leto, Greta Lee, Evan Peters, Hasan Minhaj, Jodie Turner-Smith, con Gillian Anderson e Jeff Bridges. Poco dopo un altro atteso ritorno, Zootropolis 2, dal 26 novembre 2025, in cui Judy e Nick si troveranno sulle tracce di un grande mistero quando Gary De'Snake arriva a Zootropolis e mette sottosopra la città. Passando ai remake, molta curiosità suscita I Roses, rivisitazione del classico di culto, La guerra dei Roses. I protagonisti saranno, dal 27 agosto in sala, Olivia Colman e Benedict Cumberbatch. Dietro l’idillio la guerra quotidiana segna le loro giornate. Il 6 novembre uscirà Predator: Badlands, diretto da Dan Trachtenberg. Interpretato da Elle Fanning e Dimitrius Schuster-Koloamatangi, il film è ambientato nel futuro su un pianeta remoto, dove un giovane Predator (Schuster-Koloamatangi), emarginato dal suo clan, trova un improbabile alleato in Thia (Fanning) e intraprende un viaggio alla ricerca del suo avversario finale.

Infine il ritorno per eccellenza, il nuovo Avatar: Fuoco e Cenere, nei cinema dal 17 dicembre 2025, che minaccia di sconquassare i botteghini nazionali e mondiali. Da Pandora con furore. Mentre ci sentiremmo di scommettere per una collocazione a Venezia di Deliver Me from Nowhere, adattamento cinematografico del racconto di Warren Zanes che segue la realizzazione dell'album Nebraska di Bruce Springsteen del 1982. Protagonista il Jeremy Allen White della serie The Bear. Ma a questo proposito, per le serie vi rimandiamo a un articolo a parte.

Curiosità ha suscitato fra i presenti allo Showcase Disney la presentazione della nuova stagione di Italia’s Got Talent, con i giudici Mara Maionchi, Frank Matano, Elettra Lamborghini e la new entry di quest’anno Alessandro Cattelan. Presenti insieme a Fru dei The Jackal, conduttore dello show in coppia con Aurora Leone. The Walt Disney Company Italia ha annunciato poi che la finale del talent show, prodotto da Fremantle Italia, sarà trasmessa in diretta streaming su Disney+ il 31 ottobre, la prima volta in Italia per uno show di intrattenimento. La nuova edizione debutterà il 5 settembre, con un nuovo episodio disponibile ogni settimana.

A proposito di live streaming, una delle novità di Disney+ per la prossima stagione, la piattaforma streaming sarà la casa della UEFA Women’s Champions League in Europa, dando agli spettatori la possibilità di guardare ogni partita in diretta senza costi aggiuntivi. L’annuncio arriva dopo la firma di un accordo di cinque anni con cui The Walt Disney Company ha ottenuto i diritti di trasmissione in diretta della competizione dal 2025/26 al 2029/30. Tutte le 75 partite della competizione, dalla fase campionato fino alla finale del 2026 all’Ullevaal Stadion di Oslo, saranno trasmesse in diretta su Disney+.