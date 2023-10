Disney, il grande azionista Nelson Peltz trova un alleato per sfidare Bob Iger

News Cinema

Il grande azionista della Disney, il magnate Nelson Peltz, ha trovato un alleato nella sua battaglia contro quella che ritiene una cattiva gestione finanziaria. Si tratta di Ike Perlmutter, ex dirigente Marvel.

Bob Iger, da un anno di nuovo alla guida della Walt Disney Company come CEO, ha un avversario tra gli azionisti di rilievo dell'azienda, il magnate ottantunenne Nelson Peltz, che da tempo si lamenta degli sprechi finanziari, in particolar modo dall'acquisizione costosissima della Fox nel 2019. Ora, stando al Wall Street Journal, Peltz ha trovato un alleato in un altro potente azionista, Ike Perlmutter, ex-dirigente Marvel. Insieme potranno cambiare la direzione della Disney?

Nelson Peltz e Ike Perlmutter contro la Disney

Gli azionisti di maggioranza cercano sempre di fare il buono e il cattivo tempo nei consigli di amministrazione, e quello della Disney da dopo lo scoppio della pandemia è decisamente turbolento. Quando Bob Iger lasciò a Bob Chapek il ruolo di CEO, nel 2020, il valore delle azioni Disney si avvicinava ai 200 dollari, ora è sugli 80. È stato sufficiente questo a creare un terremoto che ha esautorato Chapek e ha rimesso sul trono Iger, il quale ha cercato di tranquillizzare investitori danarosi come Peltz con un massiccio piano di ristrutturazione: taglio di costi per 5.500.000.000 di dollari, più settemila licenziamenti. La situazione però dall'inizio dell'anno non è migliorata.

Il Trian Fund Management di Peltz gestisce adesso non solo le sue azioni nell'azienda, ma anche quelle (33 milioni!) di Ike Perlmutter: fino al marzo 2023 è stato responsabile alla Marvel del lato editoriale, e dietro le quinte era sempre stato critico con Iger e Kevin Feige per gli investimenti esagerati nelle produzioni dei Marvel Studios, aggirabili per esempio - a suo parere - anche solo riducendo le durate dei film. La grande partecipazione azionaria di Perlmutter era frutto dell'acquisizione della Marvel nel 2009 da parte della Disney sempre guidata da Iger, ma solo ora Ike ha deciso di farla valere insieme a Peltz. In parole povere, cosa chiede il Trian Fund Management alla Casa del Topo? Di piazzare nel consiglio di amministrazione gente fidata della Trian, Peltz incluso (ma non Perlmutter, che non aspira a esserci), per tagliare le spese e ridurre i salari degli executive. Se non vuole una ferita colossale al valore dell'azienda, Iger dovrà capitolare, ma è chiaro che quest'enorme nuova voce in capitolo nel consiglio di amministrazione potrebbe finire anche per defenestrarlo. Il tutto mentre è nel mirino della SAG-Aftra (attori e attrici) per le richieste degli scioperanti. Cosa accadrà?