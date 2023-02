Frozen 3 ufficialmente in lavorazione: cosa aspettarsi dal terzo film

News Cinema

Il CEO della Disney Bob Iger ha confermato che un terzo film su Frozen è in fase di sviluppo: quale potrebbe essere la trama?

I fan di Elsa e Anna hanno atteso qualche anno, ma finalmente la conferma è arrivata: Frozen 3 è ufficialmente in lavorazione. È un dolce ritorno ad Arendelle per gli spettatori Disney che hanno da sempre avuto un debole per le avventure delle due sorelle, le cui voci del doppiaggio italiano possono contare sul supporto di Serena Autieri per Elsa e Serena Rossi per Anna. Dopo anni di ipotesi e voci di corridoio mai confermate, Disney ha reso ufficiali le proprie intenzioni: un terzo capitolo di Frozen arriverà presto al cinema.



Frozen 2: Il segreto di Arendelle: Il Trailer Italiano Ufficiale Finale - HD

Frozen 3, Disney conferma: il film è in fase di sviluppo

Del progetto al momento si conosce pochissimo. Non sappiamo, ad esempio, quando arriverà in sala né di cosa parlerà. A rendere ufficiale il terzo capitolo ambientato ad Arendelle è stato il CEO Disney Bob Iger. Secondo quest’ultimo, Frozen 3 è in fase di sviluppo. Un annuncio che arriva a distanza di quattro anni dal successo al botteghino di Frozen II – Il segreto di Arendelle diretto da Chris Buck e Jennifer Lee. Liberamente ispirata alla fiaba de La regina delle nevi di Hans Christian Andersen, Frozen ha portato al cinema la storia di due sorelle con Il regno di ghiaccio nel 2013. Sono trascorsi dieci anni da allora, eppure l’universo Disney non ha ancora messo da parte le avventure di Elsa e Anna, non dopo quanto accaduto nel secondo film.