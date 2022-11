Dirty Dancing 2, Jennifer Grey anticipa il ritorno di altri personaggi dal cast originale

News Cinema

Jennifer Grey ha regalato una preziosa anticipazione riguardo il sequel di Dirty Dancing. Il capitolo 2, in arrivo a distanza di anni, includerà diversi membri del cast originale

Jennifer Grey ha regalato delle anticipazioni preziose al pubblico che attende da tempo un sequel di Dirty Dancing. Film cult uscito verso la fine degli Anni ’80, ha lanciato la carriera di Jennifer Grey e rafforzato la presenza di Patrick Swayze nella pop culture. Impossibile dimenticare l’impatto della colonna sonora guidata da (I've Had) The Time of My Life, meritevole di un premio Oscar all’epoca, così come il ballo associato che ha stregato milioni di spettatori in tutto il mondo. A distanza di 35 anni, Jennifer Grey è stata coinvolta in un nuovo progetto, un film sequel che tuttavia presenterà una nuova storia d’amore. Ma è proprio vero che nessuno può mettere Baby in un angolo: Jennifer Grey, oltre a tornare nel cast, ha promesso che altri personaggi del primo film faranno il loro ritorno.



Dirty Dancing 2, oltre a Jennifer Grey torneranno altri personaggi originali del cast

La trama del primo film ha seguito la storia di Frances, detta Baby, Houseman, una ragazzina che trasforma la sua vacanza estiva in un’opportunità per il futuro. Conosce l’istruttore di danza Johnny Castle, interpretato dal compianto Patrick Swayze, e insieme mettono in piedi uno spettacolo di danza perfetto. Entrambi sintonizzati e con una forte chimica, Johnny e Baby al contempo s’innamorano. E il successo di quel film negli anni non è passato inosservato. La storia di Baby e Johnny ha generato diversi adattamenti teatrali ed un remake per la TV. E, durante l’era della nostalgia, non poteva mancare un sequel di Dirty Dancing, finalmente divenuto realtà.

Al momento Jennifer Grey è anche impegnata con la promozione del suo memoir, Out of the Corner, e in un’intervista con Extra ha raccontato alcuni retroscena del sequel. L’attrice ha confermato che l’ambientazione di Dirty Dancing 2 sarà fedele alla prima, quindi si tornerà al resort di lusso Kellerman. In più, Jennifer Grey ha confermato che altri personaggi del cast originale faranno parte del film.

Direi che è ormai assodato che si torna da Kellerman, anche se ora Baby è molto più grande. Vedrai altri personaggi che provengono dal film originale. È complicato ma anche eccitante.

L’attrice non ha voluto sbilanciarsi a riguardo, per cui non ha menzionato i nomi di chi figurerà nel progetto. Ma ScreenRant ha qualche ipotesi: ad esempio è probabile che Neal Jones ritorni ad interpretare Billy, il cugino di Johnny con il quale aveva una bella amicizia. La sua presenza potrebbe giustificare di conseguenza l’assenza di Johnny. Patrick Swayze, che l’ha interpretato, purtroppo è scomparso nel 2009 a causa di un cancro al pancreas. Un altro personaggio che potrebbe riapparire è Penny, la partner di Johnny che ha ceduto il suo posto a Baby poiché incinta ed interpretata da Cynthia Rhodes.