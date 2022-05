Dirty Dancing 2: Jennifer Grey vuole Harry Styles al suo fianco nel sequel di Dirty Dancing

News Cinema

Chi interpreterà l'interesse amoroso di Baby nel seguito di Dirty Dancing? Non lo sappiamo, ma Jennifer Grey sogna di duettare con il giovane e prestante Harry Styles.

Torniamo a parlare del sequel di uno dei film più amati non solo di fine anni '80, ma di sempre: Dirty Dancing - Balli proibiti. E’ dalla scorsa estate che se ne parla con un po’ più di cognizione di causa, ed è ormai certo che il regista sarà Jonathan Levine, a cui dobbiamo ad esempio 50 e 50. Nessun dubbio nemmeno sul ritorno di Jennifer Grey, che riprenderà la parte di Frances "Baby" Houseman.

Naturalmente in Dirty Dancing 2 non potrà esserci Patrick Swayze, che ci ha lasciato a soli 57 anni per un brutto male. Il ruolo di Johnny Castle resta dunque vacante, anche se Jennifer Grey ha in mente un sostituto, che tuttavia ci sembra un po’ troppo giovane, a meno che non interpreti un altro personaggio, possibilmente nuovo. L'attrice punta niente meno che ad Harry Styles, ex leader della boy band One Direction.

Jennifer Grey sogna Harry Styles

Nel corso di un'intervista durante il Drew Barrymore Show, Jennifer Grey ha dichiarato che in Dirty Dancing 2 vorrebbe quindi lavorare con Harry Styles, rispondendo a una domanda non sul personaggio di Johnny Castle ma su un ipotetico nuovo boyfriend di Baby. Ecco lo scambio:

Drew Barrymore: Chi credi che dovrebbe essere il nuovo boyfriend sconveniente di Baby?

Jennifer Grey: E se fosse Shmarry Shmiles?

Jennifer Grey: Qualcuno che fa rima Shmarry Shmiles.

Drew Barrymore: HARRY STYLES! CERTO!

Da notare che Drew Barrymore non ha capito immediatamente a chi si riferisse la Grey. Se Jennifer e Harry facessero coppia nel sequel di Dirty Dancing, avrebbero una notevole differenza di età, il che sarebbe perfettamente in linea con la tendenza del momento che vuole coppie in cui la donna è più giovane dell'uomo. E, guarda caso, proprio Harry Styles ha avuto una relazione con una collega di 10 anni più grande: Olivia Wilde. In effetti il cantante e attore ha il suo fascino, e poi si sta dando parecchio da fare sui set cinematografici. Lo ricordiamo in Eternals e Dunkirk e lo vedremo presto in Don’t Worry Darling, diretto proprio da Olivia Wilde.

Tornando a Dirty Dancing 2, Jennifer Grey non solo reciterà, ma contribuirà alla sceneggiatura. L'attrice dubita che il nuovo film possa bissare il successo del primo, ma spera che riesca a parlare alle nuove generazioni mantenendo lo spirito di Dirty Dancing.