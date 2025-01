Dick Van Dyke, sua moglie non aveva mai visto Mary Poppins: "Non aveva idea di chi fossi!"

News Cinema

Un romantico Dick Van Dyke ricorda il primo incontro con la moglie Arlene Silver, svelando un retroscena sorprendente. La donna non aveva mai visto nessuno dei film in cui l'iconico attore ha recitato... nemmeno Mary Poppins!

Il leggendario Dick Van Dyke, 99 anni ed energia da vendere, continua a stupire il pubblico di tutto il mondo con la sua ironia e la spontanea dolcezza. Ospite del podcast di Ted Danson, Where Everybody Knows Your Name, l'attore è tornato con la mente al primo incontro con Arlene Silver, sua moglie dal 2012, e ha condiviso un aneddoto esilarante. Partiamo da una premessa: è difficile non aver mai sentito nominare il divo di Hollywood. La ragione è semplice e lampante: è altrettanto raro non conoscere Mary Poppins.

Tuttavia, le statistiche non sempre rispecchiano la realtà. E Arlene, oggi 53enne, rientrava all'epoca in quella striminzita minoranza che non aveva idea di chi fosse Dick van Dyke né aveva visto il cult Disney del 1964. Proprio così: non aveva mai canticchiato Supercalifragilistichespiralidoso e tantomeno Cam-Caminì. Incredibile, ma vero. Chiacchierando con Mary Steenburgen, conduttrice del podcast, l'artista ha raccontato divertito quel primo incontro, nel 2006, nel backstage degli Screen Actors Guild Awards.

Dick Van Dyke e Arlene Silver: dal primo incontro alle nozze

Una delle primissime cose che Silver confessò al suo futuro marito fu proprio che non aveva mai visto un film in cui lui recitasse. "Non aveva mai visto Mary Poppins" ha esclamato Van Dyke, che tutto il mondo ha amato nel ruolo dello spazzacamino Bert al fianco della divina Julie Andrews. Per quel ruolo, l'allora 39enne ottenne una nomination ai Golden Globe e, insieme al resto del cast, un Grammy Award per la colonna sonora.

L'attore aveva già vinto un Tony Award nel 1961 per la sua interpretazione in Bye Bye Birdie a Broadway e, tra il 1964 e il 1965, ha portato a casa numerosi Emmy per la sua sitcom The Dick Van Dyke Show. "In un certo senso è stato positivo per me - ha continuato, riferendosi all' "ignoranza" di sua moglie - perché lei non è rimasta troppo impressionata o cose del genere. Ero solo un ragazzo, capisci?"

"Non sembra che ne sia rimasta particolarmente colpita" ha scherzato Steenburgen. "Sono stato difficile da convincere" le ha fatto eco l'attore, scherzando. Arlene era la truccatrice dell'attore e fra i due ci sono 46 anni di differenza. Nel 2024, ai microfoni di Entertainment Tonight, la coppia ha parlato apertamente di questo divario e Silver ha ammesso che, all'inizio, la cosa l'aveva "spaventata".

Ma è così irrilevante. Penso che, quando ci vedi insieme, non ti viene proprio in mente. Non ci pensiamo, ci incontriamo a metà strada". "Sono stato fortunato a non crescere - ha chiosato Van Dyke - Era destino che accadesse". L'attore si è sposato per la prima volta con Margie Willett, dalla quale ha avuto quattro figli. I due divorziarono nel 1984 e, nel 1976, Van Dyke iniziò una lunga storia d'amore Michelle Triola. La loro relazione andò avanti fino al 2009, quando purtroppo la donna si spense per un cancro ai polmoni.