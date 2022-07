News Cinema

Diabolik - Ginko all'attacco: il primo teaser poster dell'atteso sequel dei Manetti bros.

di Mauro Donzelli 04 luglio 2022 16

Il titolo del secondo capitolo di Diabolik firmato dai Manetti Bros. sarà Ginko all'attacco. Vi presentiamo in anteprima il teaser poster del film in uscita il 17 novembre 2022 per 01 Distribution.