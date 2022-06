Coming Soon è Media Partner di Ciné e, come da tradizione, offrirà la piadina a tutti gli accreditati

News Cinema

L'XI edizione di Ciné si svolgerà dal 5 all'8 luglio a Riccione.

In occasione dell'XI edizione di Ciné, Coming Soon sarà presente alle Giornate di Cinema di Riccione, in programma dal 5 all'8 luglio, per intervistare gli ospiti e gli AD delle case di distribuzione, direttamente dalla magnifica Terrazza del Palazzo dei Congressi - Terrazza Cinecittà. Inoltre, come da tradizione, Coming Soon offrirà la piadina a tutti gli accreditati della manifestazione!





Cos'è Ciné - Giornate di Cinema di Riccione?

Ciné, l’appuntamento estivo delle Giornate Professionali di Cinema, promosso dall’Anica in collaborazione con Anec, è il momento d’incontro e di mercato dell’industria cinematografica nazionale, dove si presentano, in anteprima assoluta, ad un pubblico di professionisti del settore, i listini ufficiali delle principali case di distribuzione.

Un evento che si configura principalmente come momento business con le convention delle grandi major e delle compagnie nazionali, gli incontri professionali, i workshop formativi e l’area espositiva del Trade Show, ma allo stesso tempo si presenta come uno degli appuntamenti cinematografici più rilevanti ed esclusivi del panorama italiano per le importanti anteprime in programma e gli incontri con i protagonisti del cinema italiano.



Un punto di riferimento per la distribuzione, l’industria e l’esercizio cinematografico, che trova qui un momento di incontro, scambio e aggiornamento professionale.