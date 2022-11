Diabolik 2 - Ginko all'attacco! il crimine con stile: video intervista con i Manetti bros e Giacomo Gianniotti

News Cinema

Il ritorno del criminale con tuta nera e molto stile questa volta interpretato da Giacomo Gianniotti, che ci racconta Diabolik 2 Ginko all'attacco insieme ai registi Manetti bros in questa video intervista.

Un nuovo capitolo delle avventure del criminale con stile più celebre del mondo dei fumetti, dagli anni Sessanta in poi. Diabolik torna in un secondo adattamento per il cinema, Ginko all'attacco! che presenta la grande novità di un nuovo interprete nei panni all black del protagonista, l'italo canadese Giacomo Gianniotti, conosciuto dalle nostre parti per il suo ruolo nella serie medica di culto Grey's Anatomy. Insieme a lui anche un'altra new entry, Monica Bellucci, oltre al ritorno di Miriam Leone (Eva Kant) e Valerio Mastandrea (Ginko).

Abbiamo incontrato i registi, Antonio e Marco Manetti, insieme a Giacomo Giannotti, che ci hanno raccontato in questa video intervista la loro esperienza in Diabolik 2 - Ginko all'attacco!, nelle sale dal 17 novembre per 01 Distribution.