Demon Slayer - Verso Il Villaggio Dei Forgiatori Di Katana, al cinema il secondo film della serie!

News Cinema

Dal 2 marzo la Sony Pictures porta nei cinema italiani Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba - Verso Il Villaggio Dei Forgiatori Di Katana, il secondo lungometraggio animato tratto dai popolarissimi manga e anime firmati da Koyoharu Gotoge. Di fatto ne costituisce il prologo alla terza stagione, riassumendo una parte della seconda.

La saga di Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba continua, dal 2 marzo al cinema! Dopo il successo del primo lungometraggio cinematografico tratto dal manga e dall'anime di Koyoharu Gotoge, Demon Slayer - Il treno Mugen, le avventure di Tanjiro e Nezuko proseguono sul grande schermo con Demon Slayer: Verso Il Villaggio Dei Forgiatori Di Katana, ma attenzione: questo nuovo film costituisce di fatto una sintesi della seconda parte della seconda stagione, edita al cinema da Sony - Crunchyroll, distribuita da Eagle Pictures. Rimettiamo un po' d'ordine. Leggi anche Demon Slayer Mugen Train è il film più visto di sempre in Giappone, battuto Hayao Miyazaki

Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba - Verso Il Villaggio Dei Forgiatori Di Katana, come si colloca nella saga

L'adattamento anime del manga di Koyoharu Gotoge, "Demon Slayer", che nel mondo ha venduto oltre 150.000.000 di copie, è stato realizzato dallo studio Ufotable ed è partito come serie nel 2019: conta finora una prima (26 episodi) e una seconda stagione (44), ma i primi sette di quest'ultima sono in realtà la versione scorporata del lungometraggio animato Demon Slayer - Il treno Mugen, nella cronologia il cosiddetto "Mugen Train Arc", collocato appunto tra la prima e la seconda stagione. Questo film che ora arriva al cinema, Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba - Verso Il Villaggio Dei Forgiatori Di Katana, riassume invece di fatto l' "Entertainment District Arc", cioè l'arco narrativo del Distretto dei Piaceri, che ha costituito la seconda parte della seconda stagione. In sostanza nasce col procedimento inverso di quello di Mugen Train: lì un film era diventato parte della serie, qui parte della serie diventa un film. Lo sappiamo, la cosa è un po' contorta, ma la strategia distributiva delle produzioni animate nipponiche in patria e all'estero intreccia spesso cinema e tv in modo creativo.

Ricordiamo che questa intrigante saga epico-fantasy, ambientata nel Giappone dei primi del Novecento, ha come protagonista il ragazzo Tanjiro Kamado, che decide di diventare cacciatore di demoni, dopo che questi gli hanno sterminato la famiglia. L'unica sopravvissuta, demone con un'umanità non del tutto evaporata, è sua sorella Nezuko. In compagnia dei suoi amici e "colleghi" Zenitsu (lo sdoppiato) e Inosuke (l'istintivo con la maschera di cinghiale), e con i membri più in vista dei Demon Slayer Corps, affronta via via i più temibili demoni di alto rango, per arrivare alla vetta, responsabile della mutazione di Nezuko.

La prima stagione è disponibile su VVVVID.IT e Prime Video, la seconda nella sua interezza è su Crunchyroll.