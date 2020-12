Demon Slayer Mugen Train è il film più visto di sempre in Giappone, battuto Hayao Miyazaki

News Cinema

Alla fine è successo: il terremoto portato al boxoffice giapponese da Demon Slayer Mugen Train, seconda parte dell'adattamento anime del manga firmato Koyoharu Gotōge dopo la serie tv, è ormai totale. Il film è diventato il più alto incasso della storia del cinema in Giappone. Il record era detenuto finora da La città incantata (2001) di Hayao Miyazaki, che aveva incassato 31.680.000.000 di yen, battuti domenica dai 32.470.000.000 di Mugen Train, diretto da Haruo Sotozaki, uno dei registi attivi sulla serie prodotta dalla Ufotable e da noi presentata gratuitamente in streaming su VVVVID.IT, anche in lingua originale. La storia narra di Tanjiro, giovane di cuore puro che nel Giappone dei primi del '900 diventa cacciatore di demoni, per proteggere sua sorella Nezuko, a sua volta trasformata in demone da un essere malvagio.

Demon Slayer - Mugen Train, il contesto e le conseguenze del suo trionfo al boxoffice giapponese