Dellamorte Dellamore: 2 nuovi poster per l'uscita in sala del trentesimo anniversario

Al cinema in versione restaurata dal 14 ottobre, il cult di Michele Soavi e Tiziano Sclavi, Dellamorte Dellamore, si presenta con due nuovi poster per il trentesimo anniversario.

In occasione del suo 30° anniversario, come vi avevamo già annunciato, Dellamorte Dellamore, il cult di Michele Soavi dal romanzo di Tiziano Sclavi, torna al cinema dal 14 ottobre in versione restaurata. Interpretato da Rupert Everett, sulle cui sembianze è stato modellato Dylan Dog, e da Anna Falchi, sceneggiato da Gianni Romoli, è una storia di zombi e d'amore, di morte e di eros, molto suggestiva e divertente, che vi invitiamo a vedere al cinema perché è un film molto apprezzato non solo in Italia e rappresenta un po' il canto del cigno nel genere horror per Soavi. Dellamorte Dellamore sarà distribuito al cinema da CG Entertainment in collaborazione con Cat People, grazie a R&C Produzioni e per l'occasione sono stati creati due nuovi poster.

Dellamorte Dellamore: la trama e il cast

Francesco Dellamorte (Rupert Everett) lavora come custode nel cimitero di Buffalora, fiancheggiato dal fido e muto Gnaghi (François Hadji-Lazaro). Per oscure ragioni, i morti sepolti in quel luogo risorgono animati da istinti omicidi e per annientarli occorre spaccare loro la testa. Per Francesco, uccidere gli zombi è solo un atto di routine; finché un giorno, tra le lapidi, gli capita di incontrare una bellissima vedova (Anna Falchi)... Sarà l’inizio di una vorticosa discesa nel dolore e nella follia, tra morti viventi e vivi morenti... Questo il reparto tecnico: Direttore della fotografia: Marco Marchetti, Musiche: Manuel De Sica, Senografie: Antonello Geleng, Effetti Speciali: Sergio Stivaletti. Nel cast anche Barbara Cupisti, Mickey Knox, Stefano Masciarelli.