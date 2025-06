Death Stranding, Hideo Kojima sul film: "È la mia creatura, ma mi devo fidare degli altri"

News Cinema

Hideo Kojima è impegnatissimo sull'imminente lancio di Death Stranding 2: On the Beach il 26 giugno (per ora solo su Playstation 5), ma chiacchierando con Variety ha discusso del film a cura di Michael Sarnoski per l'A24.

Death Stranding 2: On the Beach sta per arrivare su Playstation 5 il 26 giugno, così il suo autore Hideo Kojima è impegnatissimo con un tour promozionale, dal quale i fan del leggendario game designer giapponese attingono informazioni non solo sul suo lavoro, ma anche sulla sua visione del mondo. Classe 1963, attivo da quasi quarant'anni (debuttò sul serio nel 1987 con Metal Gear per MSX2), Hideo non ha mai nascosto di dipendere dal cinema e lo ha sempre omaggiato, arrivando a usare la performance capture con attori e attrici noti, non ultimi Luca Marinelli e Lea Seydoux, passando per Norman Reedus. Variety gli ha domandato qualcosa sull'adattamento di Death Stranding, in corso d'opera all'A24. Leggi anche Death Stranding, il film per Hideo Kojima non è un kolossal: "Voglio fare una cosa diversa"

Hideo Kojima si fida di A24 e Michael Sarnoski per il film da Death Stranding: lui fa cose diverse

Con Death Stranding 2: On the Beach dietro l'angolo, Hideo Kojima prosegue sul suo percorso autoriale, diventato parzialmente indipendente da mamma Konami proprio con la Kojima Productions nel 2005, in via definitiva proprio a partire da Death Stranding (2019), finanziato dalla Sony per via diretta. Lasciando che l'approfondimento dei personaggi e la narrazione audiovisiva permeassero via via sempre di più i suoi giochi, a mano a mano che la tecnologia lo consentiva, è normale pensare che Hideo voglia dire la sua sull'adattamento cinematografico di Death Stranding in corso allo studio americano "indie di lusso" A24, per la regia e la sceneggiatura di Michael Sarnoski. Fino a un certo punto. Kojima dice:

Penso che darò una mano a produrlo - devo in un certo senso guidare il progetto - ma non lo posso dirigere in prima persona, non ho tempo. Ho fatto Death Stranding come gioco, trasformarlo in un film sarà una cosa del tutto diversa. Ma è la mia creatura, mi piacerebbe supervisionare il progetto. Sto studiando la cosa con l'A24 e Michael Sarnoski, sarà lui a scrivere e dirigere. Li lascerò lavorare senza intromettermi troppo, perché potrei intralciarli. Non voglio irrompere e chiedere un mucchio di cambiamenti, non sarebbe bello. Devo fidarmi di queste persone, mi fido dell'A24 e di Michael.

Nell'intervista Kojima tende a sottolineare l'anima del suo lavoro, nei contenuti come nell'approccio: "Il messaggio del primo Death Stranding era: l'umanità si estinguerà se rimaniamo isolati e divisi. Poi ho voluto riscrivere Death Stranding 2 dopo l'esperienza della pandemia. Anche quest'intervista, avremmo potuto farla su Zoom come l'ultima volta. Ma questa volta sei qui, parliamo faccia a faccia. E forse mentre venivi qui hai vissuto un sacco di cose impreviste. Non rinnego la tecnologia - lavorare in remoto ha i suoi vantaggi - ma non è l'unica cosa di cui abbiamo bisogno. Dobbiamo vederci di persona."