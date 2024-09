Death Stranding, il film per Hideo Kojima non è un kolossal: "Voglio fare una cosa diversa"

News Cinema

In una chiacchierata organizzata da Famitsu tra Hideo Kojima e il regista di Civil War, Alex Garland, l'ideatore di Metal Gear ha spiegato perché abbia scelto l'etichetta indie A24 per la trasposizione cinematografica del suo Death Stranding.

In attesa di Death Stranding 2, che arriverà nel 2025, non ancora sazi del primo Death Stranding e della sua Director's Cut, i fan del leggendario game designer Hideo Kojima vorrebbero sapere qualcosa di più della trasposizione cinematografica del particolare videogioco, in preparazione presso lo studio indie americano A24. Proprio Kojima ha partecipato a una conversazione con Alex Garland, che per l'A24 ha realizzato il recente Civil War, e ha parlato dell'approccio che desidera per il lungometraggio. Leggi anche The Last of Us 2, Neil Druckmann e gli adattamenti dai videogiochi: "Si devono arricchire a vicenda"

Death Stranding film relativamente indie: è il desiderio di Hideo Kojima

Non che Hideo Kojima sia mai stato del tutto alieno alla cinematografia, visto che la contaminazione con quelle soluzioni ha reso le sue opere come Metal Gear Solid e Death Stranding delle esperienze videoludiche molto "cinematiche": a livello superficiale, basterebbe notare che il cast in performance capture di quest'ultimo è stato composto da nomi come Norman Reedus, Mads Mikkelsen, Léa Seydoux e Margaret Qualley. Senza contare che uno dei suoi prossimi progetti è la spy story Physint, descritta da lui come "un videogioco e un film allo stesso tempo". Forse è proprio questa conoscenza della settima arte ad aver reso Kojima molto esigente sull'approccio che voleva dagli studi che si sono interessati a una trasposizione cinematografica di Death Stranding. Spiega:

Per quanto riguarda l'adattamento cinematografico di Death Stranding, non ho intenzione di dirigerlo io stesso, però sono coinvolto nella stesura del copione e in altri aspetti, in fase di produzione. Molte delle offerte di altre società cinematografiche a cui mi ero rivolto erano sulle linee di: "Ci piacerebbe fare qualcosa di spettacolare, con un budget elevato...". Ma io non lo volevo così. Mi piacerebbe creare un film leggermente diverso, lavorando con l'A24. [...] Ci vorrà del tempo, ma penso che verrà bene. Ora che però Alex ha reso Civil War un grande successo, ho la sensazione che l'A24 stia aumentando il nostro budget, che stia ingrandendo il film, mi chiedo come arginare la cosa!