Deadpool & Wolverine, il trailer infrange un record: è il più visto di sempre in così poco tempo

In meno di 24 ore, Deadpool & Wolverine ha battuto un nuovo record: il suo trailer, diffuso durante il Super Bowl, è il più visto di sempre in un arco di tempo così breve.

Che Deadpool si sia autoproclamato il Marvel Jesus di turno probabilmente non è un’esagerazione. Anzi, potrebbe essere giustificato anche dai numeri collezionati nell’arco di 24 ore dal primo trailer diffuso durante il Super Bowl 2024. Il terzo capitolo, intitolato Deadpool & Wolverine, introdurrà l’antieroe sboccato nel Marvel Cinematic Universe e i primi numeri collezionati dal trailer promettono grandi soddisfazioni in casa Marvel. Il trailer ha infranto un nuovo record battendo Spider-Man: No Way Home in termini di visualizzazione. Quanto avrà racimolato Deadpool 3?



Deadpool & Wolverine batte già un record: è il trailer più visto di sempre

A distanza di 24 ore dalla distribuzione del primo trailer durante il Super Bowl, Deadpool & Wolverine ha già battuto un primo record di visualizzazioni in precedenza guadagnato da Spider-Man: No Way Home con Tom Holland e fermo a 355 milioni. Qual è la cifra destinata a Deadpool? L’antieroe sboccato ha collezionato ben 365 milioni di visualizzazioni in sole 24 ore, diventando di conseguenza il trailer più visto di tutti i tempi. Un grande trionfo per il pubblico affezionato al personaggio di Ryan Reynolds, così come per i Marvel Studios, reduci da reazioni tiepide nei confronti degli ultimi film da grande schermo come The Marvels.

Con Deadpool in gioco nel MCU, si alza la posta in gioco anche per Ryan Reynolds, che avrà il compito di guidare il suo antieroe nel Multiverso sotto la guida instabile della TVA. Diretto da Shawn Levy, il terzo capitolo proporrà il mercenario in una nuova veste: quella di eroe. Ma dovrà dividere la scena e la gloria con Wolverine di Hugh Jackman, di ritorno dall’archivio a distanza di sette anni da Logan. Quella proposta in Deadpool 3, però, sarà una sua variante, possibilità offerta proprio dal Multiverso Marvel. Il record battuto da Deadpool dimostra il forte interesse nei confronti del film, l’unico del resto che arriverà al cinema in rappresentanza del Marvel Cinematic Universe nel corso del 2024. Il cast include anche Emma Corrin, Morena Baccarin, Rob Delaney, Leslie Uggams, Karan Soni e Matthew Macfadyen.