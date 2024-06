Deadpool & Wolverine, il regista punta ad un crossover con Spider-Man

News Cinema

Shawn Levy, dopo Deadpool & Wolverine, desidera realizzare un crossover con lo Spider-Man di Tom Holland.

Shawn Levy questa estate torna al cinema in buona compagnia. Alla regia di Deadpool & Wolverine, introdurrà Ryan Reynolds e Hugh Jackman ufficialmente nel Marvel Cinematic Universe, ma il regista continua a sognare e spera, un giorno, di poter realizzare un film con Spider-Man. L’eroe in calzamaglia è tra i più amati del repertorio MCU. Ad oggi, ben tre attori hanno avuto l’opportunità di interpretarlo sul grande schermo, mentre lo Spider-Verse costruito in collaborazione con Sony ha anche promosso una versione animata ambientata nel vasto Spider-Verso. Il desiderio di Shawn Levy, in ogni caso, non esclude Deadpool ma includerebbe anche Spider-Man.



Deadpool & Wolverine: Il Nuovo Trailer Ufficiale in Italiano di Deadpool 3 - HD

Deadpool & Wolverine, Shawn Levy desidera realizzare un crossover con Spider-Man

Riuscite ad immaginare un universo in cui Deadpool e Spider-Man s’incontrano? È questo il desiderio espresso da Shawn Levy, di ritorno al cinema con un nuovo capitolo che introdurrà Wade Wilson nell’universo Marvel alle prese con le insidie del Multiverso ed una variante di Wolverine che ha deluso il suo universo e per questo estremamente suscettibile. Ad interpretarlo ancora una volta ci pensa Hugh Jackman, che ha accompagnato il personaggio iconico degli X-Men dal 2000 per poi prendersi una pausa nel 2017 con Logan – The Wolverine. Grazie al supporto di Ryan Reynolds, a distanza di anni l’attore ha sfoggiato nuovamente gli artigli e questa volta si prepara ad un debutto attesissimo. Intanto il regista di Deadpool & Wolverine sta ragionando sul futuro e, ai microfoni di Total Film, ha ammesso che non gli dispiacerebbe vedere Deadpool e Spider-Man sullo stesso schermo.

Ciò che mi piace di Deadpool è che rende tutto più interessante a mio parere, grazie alla sua audacia. Ma sicuramente mi piacerebbe vedere Deadpool e Spidey. È un film che mi piacerebbe fare. Credo che Tom Holland batterebbe tutti.