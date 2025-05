Deadpool & Wolverine: 5 sfacciati buchi di trama nel cinecomic con Ryan Gosling

News Cinema

Il cinecomic con Ryan Reynolds e Hugh Jackman ha fatto sbellicare dalle risate i fan della Marvel... ma lo humor irriverente non ha distratto i più attenti da alcuni dettagli che non tornano. Ecco i 5 buchi di trama più spudorati di Deadpool & Wolverine.

Deadpool & Wolverine ha segnato un'importante rivoluzione nel Marvel Cinematic Universe. È la prima volta che un personaggio precedentemente di proprietà della Fox è protagonista di un film del franchise, ma non è tutto. Il cinecomic di Shawn Levy ha visto il ritorno in pompa magna di Hugh Jackman a ben sette anni dal suo canto del cigno in Logan (2017). C'è tantissima carne al fuoco - tra camei esilaranti e inaspettati e umorismo scorretto - e, nel complesso, il film con Ryan Reynolds fa il suo dovere, fondendosi perfettamente con la continuità della Fox nel MCU. Tuttavia nessun film è perfetto e nel Multiverso è ancora più difficile tenere tutto sotto controllo.

Malgrado il Mercenario Chiacchierone e il suo riluttante braccio destro godano di un certo margine di manovra, grazie alla natura comica e surreale del film, in Deadpool & Wolverine abbiamo individuato 5 buchi di trama che ai fan proprio non tornano.

Come fa Pyro a sconfiggere la Torcia Umana?

Quando Deadpool e Wolverine entrano nel Vuoto, si imbattono in quello che credono essere Capitan America (Chris Evans) ma che si rivela essere Johnny Storm dei Fantastici Quattro. Wade Wilson è entusiasta del suo nuovo amico eroe: è incredibilmente forte e sembra perfettamente in grado di sconfiggere gli scagnozzi di Cassandra Nova (Emma Corrin). Contrariamente alle aspettative, Pyro (Aaron Stanford) tiene testa con estrema facilità alla Torcia Umana. Il mutante può manipolare il fuoco, il che lo rende l'avversario perfetto per Johnny. Tuttavia quest'ultimo ha le stesse abilità e, in passato, ha compiuto imprese incredibili. Come ha potuto lasciarsi sopraffare e arrendersi senza combattere?

L'ancora universale può davvero essere sostituita?

Deadpool & Wolverine introduce il nuovo concetto di "Anchor Being", o ancora universale (fondamentale per il mantenimento della stabilità dei singoli universi), nel più ampio multiverso del MCU. Il motivo per cui l'universo di Deadpool finisce nel mirino di Paradox (Matthew Macfadyen) è che la sua ancora universale, Wolverine, è morto in Logan. L'agente della TVA mette in scena la sua morte per tutti, incluso Deadpool, e spiega che non c'è modo di sistemare le cose. Nulla impedirà a Deadpool di provarci ed ecco perché si dirige nel Multiverso alla ricerca di un sostituto. A seguirlo controvoglia sarà la versione peggiore di Wolverine, dopodiché Paradox spedisce entrambi nel Vuoto.

Tuttavia, dopo che i due eroi impediscono a Cassandra Nova di annientare l'intero multiverso con il Time Ripper, l'universo si stabilizza. Non c'è una spiegazione plausibile, il che rende il concetto di ancora universale un po' confuso.

Perché Happy Hogan non prende sul serio la candidatura di Deadpool?

All'inizio di Deadpool & Wolverine, Deadpool viaggia verso la Sacra Linea Temporale nel tentativo di unirsi agli Avengers, gli Eroi più Potenti della Terra. A riceverlo è una vecchia conoscenza, Happy Hogan (Jon Favreau), che non prende sul serio la sua candidatura. Deadpool se ne va demoralizzato, non credendo più di essere tagliato per essere un eroe. La logica di Happy non ha molto senso. Tony Stark (Robert Downey Jr.) ha sempre accolto chiunque dalla sua parte e, con gli Avengers divisi al momento dell'incontro con Wade, è difficile capire come si possa rifiutare qualcuno con i poteri di Deadpool.

Come ha fatto Cassandra Nova ad avere la meglio su Magneto?

Dopo essere fuggiti da Cassandra Nova, Deadpool e Wolverine incontrano i ribelli che vivono nel Vuoto. Dopo un'opera di convincimento da parte di Deadpool, X-23 (Dafne Keen), Elektra (Jennifer Garner), Blade (Wesley Snipes) e Gambit (Channing Tatum) si schierano dalla sua parte, pronti a combattere contro la sorella del Professor X. L'unica cosa di cui hanno bisogno è il casco di Magneto, per assicurarsi che Cassandra non possa entrare nelle loro teste. Elektra rivela che Magneto è morto e il suo casco è sparito. Magneto è una vera leggenda, che ha tenuto testa ai più grandi telepati del mondo. Cassandra è certamente più spietata, ma è difficile capire come il Maestro del Magnetismo sia morto per sua mano.

Perché il plotone di Deadpool obbedisce a Cassandra Nova?

Cassandra governa il Vuoto con il pugno di ferro e nessuno può ostacolarla. Chi ci prova, non rimane vivo a lungo. Le sue azioni spietate tengono tutti in riga, incluso l'esercito di Deadpool che vive nel Vuoto. È strano che il Mercenario Chiacchierone di Deadpool & Wolverine sia il primo a provare a ribellarsi. Bastano solo lui e Logan per porre fine al regno del terrore di Cassandra, quindi perché gli altri Deadpool - tra cui Lady Deadpool (Blake Lively), Kidpool, Headpool e Nicepool - non hanno mai pensato di fare squadra per liberare il Vuoto?