David di Donatello 2020: 10 tra i candidati raccontano l'amore per il cinema sul grande schermo - Video

Impressioni, ricordi e speranze dei grandi protagonisti del cinema italiano.

In occasione della 65ª edizione dei David di Donatello Rai Cinema presenta "I protagonisti dei David si raccontano", uno speciale con 10 tra i candidati del più importante riconoscimento cinematografico italiano. Un modo collettivo, condiviso e costruttivo per guardare al futuro in questo periodo di emergenza globale in cui il cinema rimane un'esperienza culturale imprescindibile e in cui i David assumono una valenza unica e particolare per tutta l'industria cinematografica:





I protagonisti del video