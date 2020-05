David di Donatello 2020: chi sono i candidati, come sarà la premiazione e dove vederla in diretta TV

News Cinema

Premiazione David di Donatello: La sessantacinquesima edizione dei più importanti premi del cinema italiano, presentata da Carlo Conti, sarà una grande riunione virtuale e conterrà un omaggio ad Alberto Sordi e uno a Federico Fellini, nel centenario della loro nascita.

A poche ore dalla cerimonia di premiazione dei sessantacinquesimi David di Donatello, possiamo raccontarvi come si svolgerà la serata, che andrà in onda in diretta su Rai Uno alle 21.25 e sarà condotta da Carlo Conti.

L'happening sarà tecnologico, perché i grandi protagonisti del cinema italiano parteciperanno attraverso collegamenti in diretta, nel rispetto delle attuali disposizioni governative. Inoltre Rai Movie trasmetterà in simulcast con Rai 1 e, sul profilo Instagram del canale, la serata verrà commentata in diretta, mentre in streaming su Raiplay sarà visibile anche per gli italiani all'estero.

David di Donatello 2020: la cerimonia di premiazione

Nel corso della cerimonia verranno assegnati 25 David, a cui si aggiungeranno il David Speciale a Franca Valeri, Il David dello Spettatore a Il Primo Natale, la commedia di Ficarra e Picone che è il film più visto dal pubblico nei cinema italiani fra quelli usciti in sala entro il 31 dicembre 2019.

Inoltre, a cento anni dalla nascita di Federico Fellini e Alberto Sordi, l'Accademia del Cinema Italiano, che ha il suo Presidente e Direttore in Piera Detassis, celebrerà il grande regista e il magnifico attore. Fellini sarà ricordato proprio attraverso le parole e gli aneddoti di Sordi, con cui ha condiviso esordi, vita artistica ed esperienze sui set de Lo sceicco bianco e I vitelloni. Vicende ed episodi della vita e della carriera di Alberto Sordi saranno invece affidati ai contribuiti Paola Cortellesi, Christian De Sica, Sabrina Ferilli, Alessandro Gassmann, Luciana Littizzetto, Leonardo Pieraccioni, Vincenzo Salemme e Carlo Verdone.

David di Donatello 2020: tutti i candidati ai premi

Il film con più candidature ai David di Donatello 2020 è Il Traditore con 18 nomination. Seguono Pinocchio e Il Primo Re con 15, e Martin Eden con 11.

Ecco l'elenco completo dei nominati ai premi David di Donatello di quest'anno

Miglior film:

Il primo re Il traditore La paranza dei bambini Martin Eden Pinocchio

Miglior regia:

Il primo re - Matteo Rovere Il traditore - Marco Bellocchio La paranza dei bambini - Claudio Giovannesi Martin Eden - Pietro Marcello Pinocchio - Matteo Garrone

Miglior regista esordiente:

5 è il numero perfetto - Igort Bangla - Phaim Bhuiyan Il campione - Leonardo D'Agostini L'immortale - Marco D'Amore Sole - Carlo Sironi

Miglior sceneggiatura originale:

Bangla Il primo re Il traditore La dea fortuna Ricordi?

Miglior sceneggiatura non originale:

Il sindaco del rione Sanità La famosa invasione degli orsi in Sicilia La paranza dei bambini Martin Eden Pinocchio

Miglior produttore:

Bangla Il primo re Il traditore Martin Eden Pinocchio

Miglior attrice protagonista:

I villeggianti - Valeria Bruni Tedeschi La dea fortuna - Jasmine Trinca Mio fratello rincorre i dinosauri - Isabella Ragonese Ricordi? - Linda Caridi Rosa - Lunetta Savino Tutto il mio folle amore - Valeria Golino

Miglior attore protagonista:

5 è il numero perfetto - Toni Servillo Il primo re - Alessandro Borghi Il sindaco del rione Sanità - Francesco Di Leva Il traditore - Pierfrancesco Favino Martin Eden - Luca Marinelli

Miglior attrice non protagonista:

5 è il numero perfetto - Valeria Golino Domani è un altro giorno - Anna Ferzetti Il primo re - Tania Garribba Il traditore - Maria Amato Pinocchio - Alida Baldari Calabria

Miglior attore non protagonista:

5 è il numero perfetto - Carlo Buccirosso Il campione - Stefano Accorsi Il traditore - Fabrizio Ferracane Il traditore - Luigi Lo Cascio Pinocchio - Roberto Benigni

Miglior fotografia:

Il primo re Il traditore Martin Eden Pinocchio Ricordi?

Migliori musiche:

Il Flauto Magico di Piazza Vittorio Il primo re Il traditore Pinocchio Suspiria

Miglior canzone originale:

Bangla Il sindaco del rione Sanità L'ospite La dea fortuna Suspiria

Miglior scenografia:

5 è il numero perfetto Il primo re Il traditore Pinocchio Suspiria

Migliori costumi:

5 è il numero perfetto Il primo re Il traditore Martin Eden Pinocchio

Miglior trucco:

5 è il numero perfetto Il primo re Il traditore Pinocchio Suspiria

Migliori acconciature:

Il primo re Il traditore Martin Eden Pinocchio Suspiria

Miglior montaggio:

Il primo re Il sindaco del rione Sanità Il traditore Martin Eden Pinocchio

Miglior suono:

5 è il numero perfetto Il primo re Il traditore Martin Eden Pinocchio

Migliori effetti visivi:

5 è il numero perfetto Il primo re Il traditore Pinocchio Suspiria

Miglior documentario:

Citizen Rosi Fellini fine mai La mafia non è più quella di una volta Se c'è un aldilà sono fottuto. Vita e cinema di Claudio Caligari Selfie

Miglior film straniero:

C'era una volta a... Hollywood Green Book Joker L'ufficiale e la spia Parasite - VINCITORE

Miglior cortometraggio:

Baradar Inverno Il nostro tempo Mia sorella Unfolded

David Giovani:

Il traditore L'uomo del labirinto La dea fortuna Martin Eden Mio fratello rincorre i dinosauri

Appuntamento dunque in prima serata su Rai 1 e Rai Movie per un'edizione dei David di Donatello che sembrerà strana, soprattutto perché sprovvista di red carpet, ma che sarà forse più democratica, perché metterà sullo stesso piano le personalità del mondo del cinema e la gente a casa, divisa fra tv, computer, tablet e smartphone.