"Dalle critiche non ti riprendi mai", Seth Rogen parla delle recensioni e delle stroncature

Il comico e regista Seth Rogen, nel cast di The Fabelmans e voce originale di Donkey Kong nell'imminente Super Mario Bros. - Il film, ospite di un podcast, ha spiegato quali effetti possano avere sulla psiche di un artista le recensioni molto cattive.

Seth Rogen è uno dei pochi ad ammettere che le recensioni non fanno solo parte del gioco, e che le critiche possono far molto male. È uno degli attori brillanti americani più attivi su diversi fronti: è stato nel cast di The Fabelmans di Spielberg e lo ascolteremo nella versione originale di Super Mario Bros. - Il film (dal 5 aprile al cinema in Italia), come doppiatore di Donkey Kong. È coproduttore del prossimo cartoon Tartarughe Ninja - Caos Mutante, in sala ad agosto, e da regista ha firmato commedie al vetriolo come Facciamola finita e The Interview. Cosa ha raccontato al podcast Diary of a CEO?



Seth Rogen: "Una critica ti può devastare per una vita intera"

Bisogna dare atto a Seth Rogen di saper essere "politicamente scorretto" anche nella testimonianza accorata che ha dato nel podcast Diary of a CEO, parlando dell'effetto che le critiche di un recensore possono avere su un artista. Spesso si dice che le stilettate sarcastiche "facciano parte del gioco", ma come tutti in fondo sappiamo, di frequente il gioco è al massacro. Non sembra che Rogen voglia partecipare al gioco, tanto che dice:

Credo che se la maggior parte dei critici sapesse quanto fanno male alle persone che realizzano le cose di cui scrivono, penserebbero di più alle parole che usano per scrivere. [...] Ti devastano. Conosco gente che non si è più ripresa, anni dopo essere stata ferita. È una cosa molto personale... ti devasta quando ti viene istituzionalmente detto che la tua espressione personale è brutta. È una cosa che le persone si portano dentro, letteralmente, per tutta la loro vita, e capisco perché. Fa schifo al cazzo questa cosa. [...]

"Non prenderla sul personale?" Rogen fa spallucce: ha il candore di ammettere che è assai difficile, se non impossibile. Spiega per esempio che le stroncature di The Interview sembravano proprio un rifiuto non solo del film, ma proprio di lui stesso. Un caso particolare fu The Green Hornet, il bizzarro cinecomic di Michel Gondry, da Rogen anche scritto oltre che interpretato:

Le recensioni arrivavano e le cose andavano parecchio male. La gente proprio lo odiava, sembrava che godessero nel disprezzarlo. Ma al primo weekend fece tipo 35 milioni di dollari, il secondo migliore esordio col quale fino a quel momento avessi mai avuto a che fare. Andò abbastanza bene. A volte è quello il bello, ti puoi aggrappare a una qualche idea di successo.