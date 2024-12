Dall'amore ai pugni: I Wonder Pictures presenta novità per un pubblico giovane e variegato

News Cinema

Dopo il successo di The Substance la casa di distribuzione I Wonder Pictures ha presentato alle Giornate Professionali di Cinema di Sorrento un listino novità sfidante e cool, per un pubblico anche giovane che voglia mettersi alla prova. Ne abbiamo parlato con la Vice President Emanuela Ceddia.

Un anno di crescita sostanziosa, fino al 60%, quello appena trascorso per la società di distribuzione I Wonder Pictures, soprattutto grazie a due scommesse non facili come La zona d'interesse e The Substance, ancora in sala e capaci di conquistare un pubblico in cerca di sfide. La filosofia che riproporrà anche per i prossimi mesi, come ci ha raccontato la Vice President, Emanuela Ceddia.

Da Natale a Natale, da Le occasioni dell'amore a The Smashing Machine, con una proposta variegata in cerca di giovani, ma anche più in generale di un pubblico ormai sempre più alla ricerca di qualcosa di speciale. Vediamo insieme le novità principali del 2025 per I Wonder Pictures, direttamente dalla Giornate di Cinema di Sorrento.