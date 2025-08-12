Dal Multiverso ai nuovi X-Men, tutti i film MCU in uscita dopo I Fantastici 4: Gli Inizi

News Cinema

Quanti film hanno in cantiere i Marvel Studios dopo I Fantastici Quattro: Gli Inizi? I prossimi step del Marvel Cinematic Universe sono tantissimi e includono stand-alone, crossover e attesi sequel: riepiloghiamo!

I Marvel Studios hanno grandi progetti per i prossimi anni e I Fantastici Quattro: Gli Inizi, come si evince dal titolo, non è che il primo passo. Dopo il debutto di Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach e Joseph Quinn nel MCU, nei panni della Prima Famiglia, le porte di alcuni dei titoli più attesi sono pronte ad aprirsi. Ma cosa c'è nel futuro del Marvel Cinematic Universe? Al momento, solo tre film hanno una data di uscita. Tuttavia, ci sono almeno altri cinque titoli confermati e in fase di sviluppo. Altri ancora, sebbene entusiasmanti, devono ancora ricevere ufficialmente il via libera. In tutto sono 12: andiamo a scoprirli!

Kevin Feige ha reso noto che la Marvel ha dei piani fino al 2032. Ciò suggerisce che ci sono molti altri film e serie TV che non sono ancora stati annunciati. Al momento, i Marvel Studios hanno date di uscita vacanti per il 18 febbraio, il 5 maggio, il 10 novembre e il 15 dicembre 2028, anche se una o due di queste potrebbero variare, data l'intenzione dell'azienda di prediligere la qualità alla quantità.

Spider-Man: Brand New Day (31 luglio 2026)

Destin Daniel Cretton sostituisce Jon Watts alla regia di Spider-Man: Brand New Day e Tom Holland tornerà nei panni di Peter Parker. Le riprese sono in corso a Glasgow e, nel cast, figurano volti familiari e new entry, tra cui Zendaya, Jacob Batalon, Sadie Sink, Mark Ruffalo, Liza Colón-Zayas e Jon Bernthal (alla sua prima apparizione in un lungometraggio come The Punisher).

Avengers: Doomsday (18 dicembre 2026)

Al Comic-Con di San Diego 2024, è stato confermato il ritorno dei fratelli Russo alla Marvel per dirigere Avengers: Doomsday, che fa parte della cosiddetta Fase 6, e il suo sequel. È confermato che i crossover includeranno almeno 27 personaggi principali del MCU. Tra questi, Robert Downey Jr., che tornerà per interpretare il supercriminale Dottor Destino. Si ipotizza che Doomsday riunirà eroi provenienti da diverse realtà che si uniranno per combattere Destino (apparso nella scena post-credits de I Fantastici 4) e salvare il Multiverso.

Avengers: Secret Wars (17 dicembre 2027)

Avengers: Secret Wars segnerà il culmine di sei anni densi di storie. Sarà ispirato agli eventi narrati da Marvel Comics in Secret Wars del 1984 e del 2015. Quest'ultimo si è concluso con un reboot della continuity dell'Universo Marvel e Kevin Feige ha confermato che il film ripristinerà anche il MCU, stabilendo un'unica linea temporale che spiegherà l'introduzione dei mutanti, l'integrazione dei Fantastici Quattro e la fine, si spera, della confusione.

Armor Wars

La produzione di Armor Wars è iniziata come serie TV per Disney+ ma, nel 2022, è stata rielaborata in un film. Si suppone che Don Cheadle tornerà nei panni di War Machine, ma le notizie sul progetto sono davvero scarse. Ad oggi, non è chiaro cosa ne sarà di Armor Wars.

Black Panther 3, Shang-Chi 2, Doctor Strange 3

Black Panther 3 è in fase di sviluppo presso i Marvel Studios e Ryan Coogler tornerà dietro alla macchina da presa. Il terzo capitolo segnerà il debutto di Denzel Washington nel MCU ma anche l'ultimo progetto del produttore Nate Moore per i Marvel Studios. Passiamo a Shang-Chi. Nel 2024, Simu Liu ha confermato che un sequel di Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli (2021) si farà. Potrebbe volerci molto tempo, ma, fortunatamente, vedremo ancora Shang-Chi in Avengers: Doomsday e Secret Wars. Del resto, Feige ha sottolineato che personaggi come Shang-Chi sono una priorità per il MCU del futuro.

Il terzo stand alone del Doctor Strange di Benedict Cumberbatch non è stato ufficialmente confermato, ma lo stesso Cumberbatch ne ha anticipato ampiamente lo sviluppo. "Sono molto aperti a discutere su dove andremo dopo - ha rivelato il divo a Variety - Chi volete che scriva e diriga il prossimo? Quale parte della tradizione dei fumetti volete esplorare in modo che Strange possa continuare a evolversi? È un personaggio molto ricco da interpretare".

Blade e Deadpool e X-Men

Pochi progetti targati Marvel hanno vissuto peripezie travagliate come il reboot di Blade. Dopo aver cambiato due registi e una manciata di sceneggiatori, lo sviluppo del film sembra essere sulla strada giusta. Secondo le informazioni, avrà un'ambientazione moderna e vedrà il due volte premio Oscar Mahershala Ali nei panni di Eric Brooks, dopo il suo debutto vocale nella scena post-credit di Eternals. Non ci sono notizie su un'ipotetica data di uscita.

Dopo l'enorme successo di Deadpool & Wolverine (2024), che ha portato il Mercenario Chiacchierone di Ryan Reynolds nel MCU ed è diventato il film vietato ai minori con il più alto incasso di tutti i tempi, era inevitabile che venissero sviluppati altri progetti legati al personaggio. Sebbene un sequel vero e proprio non sia in programma, Reynolds sta lavorando ad un progetto incentrato su Deadpool e su alcuni X-Men, presumibilmente la nuova squadra del prossimo film. Nulla è stato confermato, ma il reset di Avengers: Secret Wars potrebbe dettarne la direzione.

Il film MCU di Scarlett Johansson e il film sugli X-Men

Nel 2021, The Hollywood Reporter ha annunciato che Scarlett Johansson avrebbe collaborato con i Marvel Studios per sviluppare un nuovo film top secret. È da moltissimo tempo che non abbiamo aggiornamenti in proposito, ma pare che il progetto sia ancora in piedi, anche se non è stato rivelato esattamente quale storia o personaggio esplorerà. Concludiamo con uno dei film più entusiasmanti in arrivo nel futuro del MCU, ovvero il reboot degli X-Men. Il leggendario team di mutanti ha avuto una lunga carriera con la 20th Century Fox, ma i Marvel Studios sono pronti a realizzare una versione più fedele ai fumetti. Jake Schreier di Thunderbolts* è confermato come regista, con una sceneggiatura scritta da Michael Lesslie, autore di Hunger Games: La Ballata dell'Usignolo e del Serpente. Il casat sarà completamente rinnovato, con attori giovani che potranno sviluppare i personaggi nel corso degli anni.