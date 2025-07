Blade, Kevin Feige spiega i motivi del ritardo: "Non bastava far indossare a Mahershala Ali un completo di pelle"

News Cinema

Kevin Feige rassicura i fan di Blade. La nuova versione ci sarà, sempre con Mahershala Ali, ma bisogna che il film sia originale e ben scritto. Quanto è stato fatto fino ad ora lasciava infatti a desiderare.

Kevin Feige alias il signor Marvel Studios è tornato a parlare della reinvenzione di Blade con protagonista Mahershala Ali. Come ben sapete, il film non ha ancora visto la luce e né è entrato in produzione, scoraggiando i fan della saga originale con Wesley Snipes. Il progetto, inoltre, ha subito molti rallentamenti. Annunciato nel 2019, doveva entrare in lavorazione nel 2022, ma l’uscita di scena del regista Bassam Tariq ha costretto la produzione a cercare un sostituto, che è stato trovato in Yann Demange. Il debutto in sala della sua versione era fissato per il 2004, ma anche lui ha lasciato il campo, e al momento il film è senza regista. Con la sceneggiatura è accaduta un po’ la stessa cosa. Inizialmente il nuovo Blade si doveva svolgere nel passato, poi si è scelta l’ambientazione contemporanea. Infine ricordiamo che di recente Mahershala Ali ha risposto a chi gli domandava del film: “Io sono pronto".

Kevin Feige parla del reboot di Blade con Mahershala Ali

Del reboot di Blade Kevin Feige ha parlato con Variety dicendo innanzitutto che Mahershala Ali è ancora legato al progetto e aggiungendo per scherzo che il motivo del ritardo è l’intenzione di utilizzare per il film i costumi di Sinners, che devono ancora arrivare. A questo proposito, forse non tutti sanno che gli abiti di scena creati dalla costumista Ruth E. Carter per una versione di Blade mai realizzata le sono stati prima rivenduti e poi sono stati utilizzati per I Peccatori di Ryan Coogler.

Battute a parte, Feige ha spiegato che a rallentare Blade è stata l’abnorme espansione della Marvel, alludendo alla richiesta da parte di Disney di creare maggiori contenuti da destinare, magari in un secondo momento, alla piattaforma Disney+. A tal proposito il buon Kevin ha dovuto ammettere che “per la prima volta la quantità ha superato la qualità”, dopodiché ha detto:

Per 12 anni abbiamo lavorato alla Saga dell’Infinito, non faremo mai quello che ci chiedono. I personaggi che la gente ci chiede di portare al cinema sono sempre rimasti più numerosi di quelli che resi protagonisti di film, e questo perché non facciamo un film al mese. Sarebbe una follia. E invece, all’improvviso, ecco che ci ordinano di realizzarne di più. “Va bene, ne facciamo di più”, ma forse è stato proprio lì l’errore.

Quando Kevin Feige ha capito che doveva muoversi più lentamente, Blade è temporaneamente finito nel dimenticatoio, o meglio non se ne sentiva più l’urgenza:

Non volevamo semplicemente far indossare un completo di pelle al protagonista e mandarlo a uccidere i vampiri. Dovevamo inventare qualcosa di originale. Il film è passato in cavalleria nel momento in cui ci siamo detti: “Accettiamo soltanto progetti follemente grandiosi, e all’epoca Blade non era così. Non ce la sentivamo di trasformare una buona sceneggiatura in un’ottima sceneggiatura durante le riprese, come spesso si fa. Non ci fidavamo a mettere in atto questa strategia con Blade. Non volevamo danneggiare Mahershala e nemmeno noi stessi.

Kevn Feige ha concluso dicendo che a dirigere Blade non sarà Ryan Coogler perché il regista deve occuparsi di Black Panther 3, che è quindi è stato confermato. Insomma, la morale della favola è che dobbiamo avere tanta tanta pazienza prima del ritorno di Blade, senza però perderci d’animo.