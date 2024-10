Dakota Fanning: "Davvero volete che una baby star finisca male? La mia famiglia mi ha protetta"

News Cinema

Dakota Fanning è un esempio di ex-baby star che ha mantenuto un equilibrio personale e una carriera anche nell'età adulta. In un'intervista con The Cut però si leva qualche sassolino dalla scarpa: ci si aspetta quasi che quelle star possano finire così. Ed è una speranza un po' sadica.

A 30 anni Dakota Fanning, sorella dell'altrettanto famosa Elle Fanning (di quattro anni più giovane), si ritiene fortunata: è sopravvissuta alla maledizione delle baby star, che da adulte si perdono e "finiscono male". Uno stereotipo che però i media alimentano e che ha rischiato di disturbarla anche quando non era abbastanza adulta da gestire la situazione, come ha raccontato in un'intervista di The Cut la recente protagonista di The Watchers al cinema e The Perfect Couple su Netflix. Dove finisce la compassione e comincia una certa soddisfazione morbosa? Leggi anche Chris Columbus dopo Mamma ho perso l'aereo e Harry Potter: "Non scegli solo i bambini, scegli anche la famiglia"

Dakota Fanning a 30 anni è un'adulta equilibrata, ma per diventarlo una baby star ha bisogno di collaborazione

Esplose nel 2001 come la bambina di Mi chiamo Sam, ma è nata nel 1994. Dakota Fanning ha già una carriera lunghissima alle spalle, e nel solo 2024 è apparsa in due serie tv (The Perfect Couple e Ripley), oltre che al cinema in The Watchers di Ishana Shyamalan. È più impegnata che mai ed è consapevole che a diverse baby star non è andata così bene: tutti ricordano le sofferenze di Macaulay Culkin, però Dakota è perplessa dallo stereotipo. Più che altro, l'attrice pensa che si autoalimenti per un certo non troppo velato desiderio di vederlo avverare, per moralismo o invidia (diremmo "schadenfraude", il piacere per la sfortuna altrui). Nell'intervista con The Cut dice:

È questo il punto: tipo, è quello che vorreste mi accadesse? È quello che vorreste accadesse a queste persone? Ho decisamente avvertito quel non detto dalla gente, quasi volevano che io fallissi. Ti mette un po' sulla difensiva: io vivo la mia vita e basta. Penso anche che ero un po' troppo giovane per esserne troppo colpita, meno male. [...]

Mi facevano domande inappropriate, una volta mi chiesero: "Come potresti mai tu avere degli amici normali?" Eh? Oppure "Come riesci a evitare di finire sui tabloid?" [...]

Non ci sono caduta e non saprei dire esattamente perché, se non per il fatto che la mia famiglia è composta da persone molto simpatiche, gentili e protettive. Ho una madre che mi ha insegnato a trattare bene le persone e anche a trattare bene me stessa. Ed è sempre stata lì ogni secondo. Mi trattavano sempre con rispetto. Non ho mai sentito: "Fate entrare la bambina! Fate uscire la bambina!" Non lavoravo con gente che mi trattava così, ero rispettata come attrice e come loro pari, nei limiti di come può accadere, quando hai quell'età.