Da Titanic a Avatar 2: l'anello di congiunzione dei film di James Cameron è la voce di Francesco Pezzulli

News Cinema

Per gli italiani che hanno vissuto le esperienze cinematografiche di James Cameron in versione doppiata, da Titanic a Avatar: La via dell'acqua, è Francesco Pezzulli il filo conduttore.

Con poco meno di 1,5 miliardi di dollari di incasso, Avatar: La via dell'acqua ha superato Top Gun: Maverick al box office mondiale. Guardando soltanto i numeri del mercato nordamericano, però, si nota che il film di James Cameron deve ancora fare non poca strada per raggiungere il film con Tom Cruise.

Avatar 2 è a quota di 460 milioni, mentre Top Gun 2 ha terminato la sua corsa a 718 milioni. Le prossime settimane ci diranno quanto ancora andrà a raccogliere il film con gli alieni blu, che intanto in Italia si sta avvicinando ai 33 milioni di euro.

In tutto questo, una certezza c'è: James Cameron continua a non sbagliare un colpo. Con il suo maniacale perfezionismo, che non è un'ossessione perché ha una lucidità e una pazienza tali da permettergli di arrivare dove vuole, e soprattutto di convincere un infinito numero di persone che ha ragione lui, si conferma come il re dell'intrattenimento di massa. Per le sue visionarie idee, la gente si alza dal divano e va al cinema. Tanta gente.

Mentre Avatar: La via dell'acqua arriva a ben 13 anni di distanza dal primo Avatar e continua a scuotere la curiosità del pubblico, l'altro suo capolavoro Titanic si prepara a tornare al cinema tra un mese, a febbraio 2023. Ma, a parte il regista, c'è qualcos'altro che unisce Titanic (1997), Avatar (2009) e Avatar 2 (2022) per noi italiani: Francesco Pezzulli.

Da Titanic ai due Avatar: la costante è la voce di Francesco Pezzulli

L'unico modo per apprezzare un film così come lo ha inteso il suo regista, e godere appieno delle interpretazioni degli attori, è vederlo in lingua originale. Detto questo, per abbattere le barriere linguistiche, il doppiaggio è stata ed è ancora una risorsa imprescindibile. Nacque per esigenze commerciali con l'avvento del sonoro, poco meno di cento anni fa, perché i film americani non potevano essere fruiti in Europa da un pubblico che non aveva familiarità con l'inglese.

Inizialmente i titoli sonori erano rimaneggiati e trattati come film muti, con musica in sottofondo e didascalie aggiunte. I primi doppiaggi vennero effettuati negli studios di Hollywood con attori americani che masticavano le lingue straniere, creando un buffo effetto d'ascolto per il forte accento nella recitazione. In tutto questo tempo il doppiaggio è diventata un'arte a sé che viaggia su una linea di culto parallela a quella dei film.

Sappiamo che la crescita della produzione dei contenuti cinematografici e televisivi degli ultimi trent'anni ha fatto accelerare i tempi di lavoro di questo settore, creando nuovi studi di incisione, nuove associazioni e nuovi artisti (tra adattatori, direttori, fonici e doppiatori) non sempre capaci di produrre una colonna italiana all'altezza di quella originale, ma fortunatamente ci sono tanti nomi che continuano a garantire la qualità.

A proposito dell'edizione italiana di Avatar: La via dell'acqua è Marco Mete la persona da ringraziare per aver adattato i dialoghi in italiano ed esserne stato il direttore del doppiaggio. Noto al pubblico come voce di Roger Rabbit, che è soltanto la punta dell'iceberg di tutto il suo contributo alle edizioni italiane dei film, Mete è uno dei pilastri che da anni con professionalità, sensibilità e dedizione arrivano a restituire intenzioni e interpretazioni di un prodotto artistico straniero. Talvolta elevandolo.

E c'è un'interpretazione in particolare che lega questi tre successi planetari firmati da James Cameron. Quando uscì in Italia nel gennaio del 1998, Titanic rivelò al mondo il 23enne Leonardo DiCaprio in tutto il suo carisma, mentre in Italia era il 24enne Francesco Pezzulli a prestargli la voce già dal film precedente Romeo + Giulietta, in quella che ancora oggi è una delle più felici accoppiate attore/doppiatore di sempre. Dicendo "anello di congiuzione", il titolo di questo articolo intende anche richiamare i segmenti in cui sono divise le scene in sala di doppiaggio, detti anelli.

Pezzulli è talmente bravo nell'essere DiCaprio, in ognuna delle sue performance, che anche chi ormai preferisce i film in lingua originale, torna con estremo piacere alla versione doppiata pur di ascoltare lui. Con Avatar: La via dell'acqua, l'attore e doppiatore italiano fa suo il personaggio nell'edizione per il nostro Paese, peraltro senza che mai la mente vada a visualizzare la faccia di DiCaprio. Per il pubblico italiano il protagonista che lotta per Pandora e per il suo popolo è Pezzulli più di quanto non sia Sam Worthington. Sono trascorsi 25 anni da Titanic ad Avatar 2 e per Francesco Pezzulli, passare da Jack Dawson a Jake Sully, con tutto quello che è avvenuto nel mezzo, sembra essere stata la cosa più naturale possibile.