Da Hitchcock a 1917: i migliori film in streaming narrati in "tempo reale"

News Cinema

Il virtuosismo tecnico legato al "real time" ha prodotto alcuni film indimenticabili diretti da grandi autori: ecco i migliori esempi in streaming.

Uno degli artifici narrativi più interessanti da usare nel corso della storia del cinema è stato quello di raccontare una storia nel cosiddetto “tempo reale”. I cinque film in streaming che abbiamo selezionato dimostrano quanto alcuni dei più grandi nomi della cinematografia internazionale passata e presente abbiamo adoperato tale specificità narrativa per realizzare opere destinate a essere considerate innovative, a ritagliarsi un posto particolare nel cuore dei cinefili e non soltanto. Vi lasciamo dunque a questi lungometraggi tra loro diversi - passiamo dal thriller al western, dal dramma al film di guerra - augurandovi come sempre buona lettura.

Cinque film in streaming raccontati in “tempo reale”

Nodo alla gola

Mezzogiorno di fuoco

Cleo dalle 5 alle 7

Omicidio in diretta

1917



Nodo alla gola (1948)

Non potevamo che partire con il più grande virtuoso della storia del cinema, ovvero Alfred Hitchcock. Il suo racconto in tempo reale di come James Stewart scopre l’orrendo crimine degli altri due protagonisti è un puzzle emotivo e visivo insuperabile. Girato interamente dentro un appartamento e in “falso” piano sequenza - i tagli di montaggio sono invisibili ma ci sono - Nodo alla gola è ancora oggi un prodigio tecnico, un film straordinario che dimostra quanto la forma nel cinema dell’autore inglese potesse raggiungere mete estetiche in grado di innovare, di portare l’asticella riguardo il potere della pura visione. Capolavoro assoluto. Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes.

Mezzogiorno di fuoco (1952)

Uno dei più grandi western della storia del cinema, la scansione temporale quasi shakespeariana la quale vede protagonista un uomo che non si rifiuta di andare incontro al proprio destino, mosso dal proprio senso del dovere. Fred Zinnemann dirige un Gary Cooper da Oscar, accompagnato da una magnifica Grace Kelly. Mezzogiorno di fuoco possiede una progressione drammatica perfetta, che lo conduce a uno dei più grandi finali mai realizzati, e non soltanto per quanto riguarda questo genere. Cinema all’ennesima potenza. Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes.

Cleo dalle 5 alle 7 (1962)

Uno dei titoli che hanno reso preziosa e variegata la corrente della Nouvelle Vague francese. La grande e mai dimenticata Agnès Varda costruisce pezzo dopo pezzo un mosaico umano e sociale incredibile, seguendo le gesta comuni ma mai scontate della sua iconica protagonista. Cleo dalle 5 alle 7 propone uno dei ritratti femminili più importanti e complessi della storia del cinema, accompagnato da uno studio sulle relazioni uomo/donna come non se ne erano mai visti in precedenza. Che grande film, commovente e ancora oggi attualissimo. Disponibile su Rai Play.

Omicidio in diretta (1998)

Se abbiamo reso omaggio a Hitchcock non potevamo non farlo anche per il suo più grande discepolo. Sfruttando le doti istrioniche di un Nicolas Cage al massimo della sua potenza, Brian de Palma realizza un thriller che si regge un una sceneggiatura modesta ma possiede una messa in scena clamorosa, con momenti di virtuosismo esteticamente folgorante. Omicidio in diretta sarà anche un film fine a se stesso, per carità, ma ad avercene oggi di spettacoli così eleganti ed elaborati! Anche Gary Sinise e Carla Gugino nel cast. Un piccolo grande guilty pleasure. Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, Disney +.

1917 (2019)

1917: Il Trailer Italiano Finale del Film - HD

Chiudiamo con il virtuosismo estetico e con la potenza emotiva del grande film di Sam Mendes ambientato durante la Prima Guerra Mondiale. 1917 non è soltanto un tour de force visivo organizzato come spettacolo d’autore dalla meravigliosa fotografia di Roger Deakins (premiato col suo secondo Oscar). È un film anche con un’anima dolorosa, segnato dall’orrore del conflitto e dal senso morale del giovane protagonista che deve portare a termine la sua missione al fine di salvare vite umane. Cammei preziosi di Benedict Cumberbatch, Mark Strong, Colin Firth e molti altri grandi attori britannici. Film struggente nel suo essere circolare, con un finale da applausi. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVIsion, Amazon Prime Video.