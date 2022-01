Cyrano: il trailer italiano del film con Peter Dinklage in arrivo al cinema il 3 marzo

News Cinema

Peter Dinklage è il protagonista di un nuovo adattamento della pièce teatrale di Cyrano de Bergerac. Vediamo il trailer italiano del film di Joe Wright in uscita al cinema a marzo.

Da quando fu pubblicata nel 1897, la commedia teatrale in cinque atti Cyrano de Bergerac dello scrittore e poeta francese Edmond Rostand, ha avuto innumerevoli adattamenti per lo schermo cinematografico e televisivo. Questa versione intitolata semplicemente Cyrano è diretta dal regista britannico Joe Wright, la cui filmografia alterna opere buone e meno buone (tra le prime Espiazione e L'ora più buia, tra le seconde Pan e La donna alla finestra). Il protagonista è Peter Dinklage che abbiamo imparato ad apprezzare da tempo (anche prima del Trono di Spade), la cui statura artistica sovrasta molti attori con misure antropometriche più ampie delle sue.

Qualora ce ne fosse bisogno, il film ci ricorda quanto sia meravigliosa la Sicilia. Cyrano è una coproduzione tra Stati Uniti, Gran Bretagna e Canada, è stato girato tra Noto, Siracusa e l'Etna e si avvale della collaborazione degli italiani Massimo Cantini Parrini per i costumi (nomination all'Oscar per Pinocchio) e del make-up designer Alessandro Bertolazzi (premio Oscar per Suicide Squad). Più in baso potete vedere il trailer italiano di Cyrano, in arrivo nei cinema il 3 marzo 2022.

Leggi anche Cyrano: recensione del musical con Peter Dinklage

Cyrano: trama e trailer italiano del film con Peter Dinklage