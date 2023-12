Crudelia, tre volti per una cattiva Disney tra le più amate

News Cinema

In origine fu un disegno, di uno dei più grandi animatori della storia. Poi è stata due attrici: Glenn Close ed Emma Stone. Parliamo di Crudelia, tra animazione con La carica dei 101 e rivisitazioni dal vero, più o meno cattive.

Se pronunciamo la parola "Crudelia" è assai probabile che in questi ultimi anni pensiate al film prequel con Emma Stone ed Emma Thompson, ma naturalmente la cattivissima Crudelia De Mon (De Vil in originale) è nata assai prima, tra le pagine di un romanzo, per poi trasformarsi in una pietra miliare dell'animazione. È passata tuttavia attraverso anche un altro reboot dal vero. Ripercorriamo la sua diabolica carriera...

Crudelia De Mon nel classico Disney "La Carica dei 101"

Nel 1956 l'autrice inglese Dodie Smith aveva pubblicato "La carica dei 101", un romanzo per ragazzi che sarebbe arrivato in Italia solo tre anni dopo. Walt Disney si era subito innamorato del soggetto, ritenendolo perfetto per la sensibilità narrativa dello studio. Nacque così nel 1961 il film La carica dei 101, diretto a sei mani da Hamilton Luske, Clyde Geronimi e Wolfgang Reitherman, adattato da Bill Peet, una delle colonne dell'animazione Disney del periodo, un grande story artist. Con un look molto caricaturale che ammiccava alla pop art, ideato dal direttore artistico Ken Anderson e accettato obtorto collo da Walt in nome di un approccio più contemporaneo, il film fu un successo enorme. Lo stile moderno era anche nella storia, che non raccontava più una fiaba classica, ma si tuffava nella modernità, insieme alla sua villain: senza poteri magici, era una "strega" di tutti i giorni, una vamp sfiorita e cattiva. Ideata graficamente e animata da Marc Davis, uno degli storici animatori "Nine Old Men" cari a Walt, era l'opposto della Malefica che aveva fatto recitare nel precedente La bella addormentata nel bosco. Quanto quella era statica, calcolata nei movimenti, aristocratica, tanto Crudelia era sopra le righe, rozza e aggressiva: i suoi sgherri non erano goblin e troll, ma due ridicoli delinquenti, Orazio e Gaspare. Era nato un mito.





Crudelia crea tendenze già negli anni Novanta

Quando si pensa agli attuali remake dal vero dei classici animati disneyani, è normale ritenerla una tendenza molto contemporanea, e in effetti solo negli ultimi anni il fenomeno è andato fuori controllo. Ci fu però un esperimento di successo e apripista nel 1996: La carica dei 101 - Questa volta la magia è vera, diretto da Stephen Herek, giocò quella carta e affidò a Glenn Close il compito di dare vita sullo schermo alla variopinta Crudelia in carne e ossa. Il personaggio diventa la responsabile di una maison d'alta moda, dove lavora Anita (Joely Richardson), poco prima di incontrare Rudy (Jeff Daniels): il resto della storia è simile, con la nascita dei tanti piccoli dalmata dai loro cani, Pongo e Peggy. Incredibile che a interpretare Gaspare ci fosse Hugh Laurie, ben prima che nel 2004 partisse il suo dr. House (Orazio era Mark Williams, poi Arthur Weasley negli Harry Potter). Un nome di rilievo alla sceneggiatura: se ne occupò infatti addirittura il compianto John Hughes... e chi guarda realizza che evidentemente l'ossessione per i due ladri imbranati nei Mamma ho perso l'aereo arrivava da lontano...

Meno successo ebbe nel 2000 il sequel La carica dei 102 - Un nuovo colpo di coda, passato alla regia di Kevin Lima, con nuovi sceneggiatori, ma sempre con Glenn Close isterica mattatrice.





La Crudelia nera di Emma Stone