Crimes of the Future è il miglior film dell'anno per Film Comment

La nota rivista Film Comment ha pubblicato la sua Top 20 dei migliori film dell'anno (e c'è anche Il buco di Michelangelo Frammartino). Ecco la classifica completa.

Come molte delle più (o meno) importanti riviste di cinema di tutto il mondo, anche la nota e prestigiosa Film Comment (la rivista edita dal Lincoln Center) ha pubblicato la sua classifica dei migliori film dell'anno, resa nota con un podcast tutto dedicato.

In cima alla lista dei migliori film del 2022 per i critici della rivista c'è Crimes of the Future di David Cronenberg, seguito da EO di Jerzy Skolimowski (che vedremo in sala dal 22 dicembre) e da Aftersun di Charlotte Wells (che invece debutterà in streaming su MUBI il 6 gennaio).

Nella lista dei migliori 20 titoli dell'anno di Film Comment, che è relativa ai film distribuiti nell'anno solare negli Stati Uniti va segnalata la presenza di un unico film italiano: Il buco di Michelangelo Frammartino.

Film Comment ha anche stilato una top 10 dei migliori film ancora non distribuiti, che vede nelle prime tre posizioni due film visti di recente al Torino Film Festival, The Plains di David Easteal e Coma di Bertrand Bonello, e Trenque Laquen, il film di Laura Citarella che è la più recente produzione del collettivo El Pampero Cine, quello di Mariano Llinás, visto a Venezia. Anche qui da segnalare un titolo italiano: Gigi la legge di Alessandro Comodin.

I 20 migliori film del 2022 distribuiti in USA secondo Film Comment

Crimes of The Future David Cronenberg, Canada/France/Greece/United Kingdom EO Jerzy Skolimowski, Poland/Italy Aftersun Charlotte Wells, U.K. Saint Omer Alice Diop, France The Eternal Daughter Joanna Hogg, U.K. All the Beauty and the Bloodshed Laura Poitras, U.S. In Front of Your Face Hong Sangsoo, South Korea Nope Jordan Peele, U.S. The Novelist’s Film Hong Sangsoo, South Korea The Cathedral Ricky D’Ambrose, U.S. TÁR Todd Field, U.S. Decision to Leave Park Chan-wook, South Korea The Girl and The Spider Ramon and Silvan Zürcher, Switzerland The Fabelmans Steven Spielberg, U.S. One Fine Morning Mia Hansen-Løve, France A Night of Knowing Nothing Payal Kapadia, India Stars at Noon Claire Denis, France Il Buco Michelangelo Frammartino, Italy Armageddon Time James Gray, U.S. We’re All Going to The World’s Fair & Benediction Jane Schoenbrun, U.S. & Terence Davies, U.K.

I 10 migliori film del 2022 non distribuiti in USA secondo Film Comment

The Plains David Easteal, Australia

Coma Bertrand Bonello, France

Trenque Lauquen Laura Citarella, Argentina

Queens of the Qing Dynasty Ashley McKenzie, Canada

Mutzenbacher Ruth Beckermann, Austria

The Adventures of Gigi the Law Alessandro Comodin, Italy/France/Belgium

The United States of America James Benning, U.S.

Afterwater Dane Komljen, Germany/South Korea/Spain/Serbia

It Is Night in America Ana Vaz, Brazil

A Woman Escapes Sofia Bohdanowicz, Burak Çevik, and Blake Williams, Canada/Turkey