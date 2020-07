Creation: la storia vera del film in cui Jennifer Connelly e Paul Bettany sono Charles ed Emma Darwin

News Cinema

Marito e moglie nella vita, Paul Bettany e Jennifer Connelly nel 2009 vengono diretti da Jon Amiel in Creation, dove interpretano la celebre coppia formata dallo scienziato Charles Darwin e dalla moglie Emma.

Nel 2009 arriva al cinema un film di argomento biografico/scientifico. Si tratta di Creation, dedicato alla vita e alle scoperte del naturalista britannico Charles Darwin e al suo rapporto con la famiglia e la moglie Emma, convinta credente. A interpretare questi storici personaggi è una coppia di attori unita anche nella vita: Jennifer Connelly e Paul Bettany. I due si sono conosciuti nel 2001 sul set di A Beautiful Mind e sono sposati dal 2003. Lei americana (la ricordiamo tutti bambina in C'era una volta in America e Phenomena) e lui inglese, vivono attualmente a New York coi due figli Stellan e Agnes. A dirigerli in questo film che li vede di nuovo affiancati è Jon Amiel, regista inglese di cui ricordiamo Sommersby e Copycat, negli ultimi anni impegnato nelle serie tv. Tra gli attori di Creation ci sono anche Benedict Cumberbatch, Jeremy Northam, Toby Jones e Jim Carter.

Di cosa parla Creation: la trama del film

La storia di Creation vede il naturalista inglese Charles Darwin felicemente sposato con Emma, con cui vive in campagna in compagnia dei figli. Tra tutti, è particolarmente affezionato ad Annie, la maggiore, che ha 10 anni e che condivide con lui la mente curiosa e il desiderio di scoperta. Sono passati 15 anni da quando Darwin è tornato dai viaggi nelle Isole Galapagos che costituiranno le basi della teoria dell'evoluzione, ma lui teme che pubblicare il libro che rivelerà al mondo le sue teorie possa compromettere il rapporto con la moglie, donna molto religiosa, che teme che il marito per le sue teorie non possa entrare in Paradiso. La morte di Annie per malattia sarà una prova durissima per il loro matrimonio.

La storia vera del film: Charles Darwin ed Emma Wedgwood, una coppia molto unita nonostante le differenze

Charles Robert Darwin aveva 50 anni quando dette alle stampe il libro che avrebbe rivoluzionato con le sue teorie evoluzioniste la società e l'approccio alla scienza: “L'origine della specie”, frutto delle osservazioni e degli studi compiuti nei suoi viaggi e soprattutto in quelli alle Isole Galapagos, fondamentali per elaborare la sua tesi. Per l'eccessivo stress da lavoro, che gli causava delle palpitazioni cardiache, Darwin passò spesso del tempo in campagna, a Maer Hold, nello Staffordshire, dove vivevano i suoi parenti, tra cui la sua brillante e intelligente cugina Emma Wedgwood. Dopo essersi ristabilito, nel luglio 1838 compilò un famoso elenco sui “pro” e i “contro” al matrimonio. Tra i vantaggi incluse anche “la compagnia costante e un'amica per la vecchiaia... meglio di un cane comunque” mentre tra gli svantaggi c'erano “meno soldi per i libri” e la “terribile perdita di tempo”. Ma alla fine, nonostante l'apparente cinismo, i pro prevalsero e il 29 luglio si recò a trovare Emma dopo averne parlato col padre, senza tuttavia farle la famosa proposta. L'11 novembre si decise infine, dopo un lungo scambio di lettere con la sincera condivisione delle proprie idee, a chiederla in moglie e, pur ribadendo il proprio credo religioso e i propri timori, Emma accettò. Il matrimonio venne celebrato il 29 gennaio 1839. Dalla loro unione, felice per quanto funestata da lutti, nacquero 10 figli, tre dei quali morirono da piccoli e, come vediamo in Creation, la morte di Annie a 10 anni ebbe un effetto devastante sui genitori. Scienziato rigoroso, marito fedele e padre amorevole, Charles Darwin morì nella sua casa, per problemi cardiaci, il 19 aprile 1882, all'età di 73 anni. La devota Emma gli sopravvisse per 16 anni, raggiungendo gli 88.