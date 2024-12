Cortina Express: il 23 dicembre arrivano sotto l'albero Christian De Sica e Lillo con il film di Natale 2024

News Cinema

Nella località turistica che ha fatto da sfondo a tanti film di Natale è ambientato l'indiavolato Cortina Express di Eros Puglielli, che si affida al talento comico di Christian De Dica e Lillo e ai loro irresistibili duetti. L'uscita è prevista per il 23 dicembre.

Che senso ha il nostro Natale cinematografico senza il Cinepanettone? Ridere di una serie di personaggi che incrociano i loro destini in una località vacanziera, magari dopo l'abbuffata del 25 dicembre o a poche ore dalla conclusione della vigilia, è diventato negli anni un must per chi ama le commedie goliardiche e un po’ irriverenti. Ecco perché salutiamo con gioia, in un periodo in cu si fanno meno commedie di una volta, il ritorno di un genere che talvolta ha mancato l'appuntamento con le festività. Quest'anno a rappresentarlo è Cortina Express, che però, a ragione, qualcuno preferisce definire semplicemente "un film di Natale" o anche "un Cinepanettone moderno", vale a dire una commedia che guarda al passato, e quindi alla tradizione, ma si rinnova nei temi, nei personaggi, nel cast e nella regia. Quest'ultima è affidata a Eros Puglielli, che prima di approdare alla commedia vera e propria con Gli idoli delle donne (2022), si è mosso nel territorio del fantastico, dell'horror, del noir e della fantascienza. Nel dirigere Cortina Express, che è una produzione Be Water Film in collaborazione con Medusa Film, ha collaborato alla sceneggiatura, scritta da Tommaso Renzoni, e ha rispettato la regola della colonna sonora dance o comunque composta da brani commerciali che possibilmente sono o sono stati dei tormentoni.

Cortina Express: la trama e il trailer

Nella splendida e costosissima Cortina, durante le festività natalizie, arrivano alcuni curiosi personaggi:

Lucio De Roberti ( Christian De Sica ), un viveur intenzionato a salvare il nipote da un matrimonio disastroso

( ), un viveur intenzionato a salvare il nipote da un matrimonio disastroso Dino Doni ( Lillo ) , ex star della musica che cerca un riscatto e che ha a cuore soprattutto il bene di sua figlia

( ) ex star della musica che cerca un riscatto e che ha a cuore soprattutto il bene di sua figlia Patrizia Giordano (Isabella Ferrari), una discografica che rischia il fallimento e che ha un marito molto poco carismatico.

Incontrandosi e scontrandosi, questi bizzarri individui si ritroveranno in situazioni rocambolesche, mentre cercano, ciascuno a suo modo, di chiudere l'anno con un lieto fine.

Cortina Express: Il Trailer Ufficiale del Film di Natale 2024 - HD

A Cortina! A Cortina!

Non c'è località turistica più adatta di Cortina d’Ampezzo a fare da sfondo a un film di Natale, e questo perché la cittadina nel cuore delle Dolomiti famosa per i suoi scenari naturali è stata l'ambientazione del capostipite del genere, quel Vacanze di Natale che è diventato un cult movie continuamente citato e ripetutamente guardato. Uscito il 23 dicembre 1983, diretto da Carlo Vanzina (che lo ha sceneggiato con il fratello Enrico) e prodotto dalla Filmauro di Aurelio de Laurentiis, ha incassato quasi tre miliardi di vecchie lire, piazzandosi al nono posto nella classifica dei film più visti della stagione.

Nel 1999, Carlo ed Enrico Vanzina sono tornati nel luogo del delitto per girare Vacanze di Natale 2000, ma va detto che già nel 1986 avevano girato a Cortina una parte della commedia corale Yuppies. Più di recente, e cioè nel 2011, Neri Parenti ha riportato il Cinepanettone nella sua cornice originaria dirigendo Vacanze di Natale a Cortina. Aggiungiamo che nei quattro film appena citati uno dei protagonisti aveva il volto di Christian De Sica.

Christian De Sica e Lillo: è nata una nuova coppia comica?

Nei film di Natale Christian De Sica ha duettato molto spesso con Massimo Boldi e saltuariamente con Massimo Ghini, Sabrina Ferilli, Michelle Hunziker, Fabio De Luigi. Cortina Express segna quindi la sua prima collaborazione con Lillo al secolo Pasquale Petrolo, laddove per collaborazione intendiamo la condivisione di diverse scene. Insomma, se il film di Natale è un buddy-movie, i buddies in questo 2024 sono De Sica e Lillo, che tra l'altro sono due comici con uno stile completamente diverso. Lillo, infatti, ha sempre scatenato l'ilarità attraverso il nonsense, in particolare quando era in coppia con Greg. E proprio insieme all'amico e collega di sempre, Lillo ha partecipato a più di un simil Cinepanettone, e se diciamo "simil" è perché, di nuovo, il genere ha subito alcune variazioni, in primis scegliendo la struttura a episodi. In Colpi di fulmine (2012) e Colpi di fortuna (2012), entrambi di Neri Parenti, Lillo e Greg sono stati protagonisti di un episodio, nel primo caso del secondo e nel secondo caso del terzo. Da notare che del cast delle due commedie faceva parte anche Christian De Sica, che in Colpi di fulmine rubava l'abito da prete a Luis Molteni, mentre in Colpi di fortuna si scambiava le battute con Francesco Mandelli.

Pasquale Petrolo ha recitato in altri 3 film di Natale, nei quali Christian De Sica non c'era e che non erano divisi in episodi: Un Natale stupefacente (2014), Natale col boss (2015) e Natale a Londra - Dio salvi la regina (2016). In tutti e tre c'era anche Greg, mentre la regia era stata affidata a Volfango De Blasi.

Restando su Lillo, possiamo aggiungere ai titoli sopracitati il recente Elf (20239, in cui l'attore ha interpretato un elfo di Babbo Natale incaricato di costruire giocattoli.

In uscita il 23 dicembre con Medusa Film, Cortina Express è interpretato anche da: Paolo Calabresi, Francesco Bruni, Ernesto D'Argenio, Beatrice Modica, Riccardo Mania Manera, Marco Marzocca, Veronica Logan e Agata Samperi.