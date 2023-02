Constantine 2 diventerà realtà, parola della Warner Bros.

News Cinema

Fan di Constantine, state tranquilli, perché il tanto atteso e annunciato seguito del cinecomic dark con Keanu Reeves si farà. Lo conferma la Warner Bros.

Che fine ha fatto il sequel di Constantine che la Warner Bros. aveva annunciato qualche mese fa e che il regista Francis Lawrence dava per sicuro? Sono in molti a domandarselo, gli stessi che fino a ieri sembravano aver perso le speranze dopo la presentazione, da parte di James Gunn e Peter Safran del Capitolo 1 del nuovo DC Universe, che i due hanno chiamato Gods and Monsters. Fra i molti progetti annunciati non c'era Constantine 2.

A scoraggiare ancora di più i fan di Keanu Reeves, che del primo Constantine è stato protagonista, ci ha pensato un presunto Tweet, poi cancellato, nel quale un autorevole insider dell'industria cinematografica avvertiva che il sequel non si sarebbe più fatto. Per fortuna la tempesta adesso è passata e l'autorevole Entertainment Weekly ci rivela che Constantine 2 diventerà realtà, come ha confermato un portavoce della Warner Bros.

Il cinecomic potrebbe appartenere a quel gruppo di film separati dall'Universo dei DC Studios ed etichettati come DC Elseworlds. Ne fanno parte The Batman: Part II e Joker: Folies à Deux.

Constantine: un breve ripasso sul film

Uscito nelle nostre sale nel febbraio del 2005, Constantine è stato dunque diretto da Francis Lawrence, che è il regista di Io sono leggenda, Hunger Games: La ragazza di fuoco, Hunger Games: Il canto della rivolta - Parte 1 e Hunger Games: Il canto della rivolta - Parte 2. La fonte di ispirazione del film è una serie di fumetti di genere horror e paranormale dal titolo Hellblazer, edita dalla DC Comic e Vertigos. Pubblicata dal 1998 al 2013 (per un totale di 300 numeri), ha ispirato anche una serie tv nell'anno 2014. Protagonista era John Constantine, detective dell'occulto capace di compiere esorcismi e dotato di poteri soprannaturali, ad esempio interagire con creature ultraterrene. Il personaggio abitava a Los Angeles, aveva una data di scadenza (a causa di un cancro ai polmoni per le troppe sigarette) e cercava di recuperare punti con l'Altissimo dopo un tentativo di suicidio.

In Constantine recitavano anche Rachel Weisz, Shia LaBeouf, Tilda Swinton, Djimon Hounsou e il film non ha entusiasmato la critica. Si è invece subito affezionato all'antieroe di Reeves il pubblico internazionale. Proprio questa passione per il personaggio e per colui che lo ha reso sullo schermo ha spinto la Warner Bros. a pensare a un sequel. L'attore protagonista, dal canto suo, ha subito manifestato entusiasmo per il nuovo progetto, e non troppo tempo fa ha detto a Esquire:

Adoro interpretare Constantine, John Constantine. Ho interpretato diversi John. Quanti John ho interpretato? Nemmeno me lo ricordo, credo più di dieci. Adorerei avere nuovamente la possibilità di calarmi ancora una volta nella parte di John Constantine.

Costato tra i 70 e i cento milioni di dollari, Constantine ha totalizzato un incasso mondiale di quasi 231 milioni.