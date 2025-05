Conclave, i cardinali hanno visto il film per prepararsi alle votazioni

News Cinema

Tutti pazzi per Conclave: il film candidato agli Oscar sarebbe stato visto anche dai cardinali riuniti nel (vero) Conclave per eleggere il prossimo Papa, così da comprendere meglio il sistema di voto!

Il mondo ha gli occhi puntati su Roma sul Conclave, il concilio che riunisce i cardinali cattolici che sono pronti a eleggere il nuvo Pontefice. E per quanto possa sembrare folle, sembra proprio che alcuni dei 133 cardinali che sono impegnati nelle votazioni per l'elezione del nuovo Capo della Chiesa abbiano visto il film Conclave per conoscere meglio i meccanismi che regolano il voto. La pellicola del 2024 è stata diretta da Edward Burger e ha riscosso un enorme successo, ricevendo diverse candidature durante la stagione dei premi, nonché l'Oscar come Miglior sceneggiatura non originale.

Conclave, il film più chiacchierato del momento è su Sky Cinema Uno e NOW Leggi anche

Conclave, i cardinali hanno visto il film per prepararsi al meglio alle votazioni del nuovo Pontefice

Dopo la notizia della dipartita di Papa Francesco, avvenuta lunedì 21 aprile 2025, film come Conclave e I due Papi hanno subito un'impennata nelle visualizzazioni streaming, come dimostrano i dati raccolti da Luminate negli Usa. Ma, non solo: con l'apertura ufficiale del Conclave con cui sarà eletto il nuovo Papa, sembra che molti cardinali abbiano visto l'omonimo film per conoscere meglio il meccanismo di votazione. A riferilo è il sito Politico, che cita diverse fonti vicine al Collegio Cardinalizio a sostegno della notizia. Un religioso avrebbe infatti rivelato al sito:

"Alcuni hanno visto Conclave al cinema, molti partecipanti hanno poca esperienza della politica e del cerimoniale del Vaticano"

Non sorprenderebbe, visto che l'ultimo Conclave si è tenuto nel 2017, anno in cui venne eletto Papa Francesco. La pellicola è tratta dall'omonimo romanzo di Robert Harris e la trama racconta del cerimoniale che si sta svolgendo in questo momento a Città del Vaticano: dopo la morte del pontefice, infatti, il cardinale Thomas Lawrence (interpretato da Ralph Fiennes) si ritrova a dover guidare l'elezione del nuovo Pontefice, mentre segreti e scandali minacciano la stabilità della Chiesa di Roma.

Nel cast anche Stanley Tucci, John Lithgow, Isabella Rossellini e Sergio Castellitto.Conclave è stato presentato in anteprima mondiale al Telluride Film Festival e ha vinto il Premio Oscar e il Golden Globe per la Migliore sceneggiatura non originale, oltre al BAFTA 2025, come Miglior film. Diretto da Edward Berger, regista Premio Oscar per Niente di nuovo sul fronte occidentale (2022) e con una sceneggiatura firmata da Peter Straughan, il film è stato girato in parte agli studi di Cinecittà a Roma e nella reggia di Caserta.