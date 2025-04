Conclave e I Due Papi, i film volano nelle visualizzazioni streaming dopo la morte di Papa Francesco

News Streaming

L'emozione causata dalla morte di Bergoglio ha portato a numeri notevoli, in termini di visualizzazioni, per Conclave e I Due Papi, dove il futuro Papa Francesco era interpretato da Jonathan Pryce.

La morte di Papa Francesco la mattina del 21 aprile ha prevedibilmente spinto le visualizzazioni streaming di un paio di film legati direttamente o indirettamente alla sua figura. I dati raccolti da Luminate negli Stati Uniti parlano di due boom, per il pluricandidato agli Oscar Conclave con Ralph Fiennes, nonché per un lungometraggio con qualche anno in più sulle spalle, cioè I due Papi, originale Netflix con Jonathan Pryce e Anthony Hopkins. In effetti già nei giorni dell'Oscar aveva attirato l'attenzione in particolare Conclave, perché Bergoglio stava affrontando il difficile ricovero al Gemelli e si pensava alla sua successione (cosa che mise leggermente in imbarazzo il cast durante la promozione legata al premio). Leggi anche Conclave, il thriller con Ralph Fiennes debutta in streaming su Prime Video Conclave: Il Nuovo Trailer Ufficiale Italiano del Film con Ralph Fiennes, Stanley Tucci, John Lithgow e Isabella Rossellini - HD

Dopo la morte di Papa Francesco aumentano le visualizzazioni di Conclave e I due Papi