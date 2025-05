News Cinema

Tornato alla ribalta dopo la scomparsa di Papa Francesco, Conclave è in arrivo anche su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW.

È uno dei titoli più gettonati del momento, nonostante sia uscito al cinema nel 2024 e abbia partecipato alla corsa agli Oscar pochi mesi fa, ed è in arrivo anche in prima TV su Sky Cinema Uno e in contemporanea streaming sulla piattaforma di NOW oggi, lunedì 5 maggio 2025. Il titolo in questione non è altri che Conclave, diretto da Edward Berger e più attuale che mai dopo la scomparsa di Papa Francesco. Questo, del resto, è il motivo per cui il film è diventato estremamente chiacchierato tra gli appassionati, poiché racconta dell’improvvisa scomparsa del papa e del successivo Conclave tramite cui si sceglierà chi dovrà subentrare.

Conclave, il film più chiacchierato del momento arriva su Sky Cinema Uno e NOW

Tratto dall’omonimo romanzo di Robert Harris, Conclave è stato inserito nella lista dei migliori dieci film dell’anno dalla National Board of Review e racconta di cosa succede dopo la morte di un papa. In questo caso, la scomparsa riguarda papa Gregorio XVII a seguito di un arresto cardiaco. Di conseguenza, il collegio cardinalizio si riunisce in conclave per eleggere il prossimo pontefice. A guidare il tutto ci pensa il cardinale Thomas Lawrence, interpretato da Ralph Fiennes. Attraverso questo film, il pubblico può immergersi in uno degli eventi ritenuti più misteriosi al mondo. Eleggere il nuovo Papa è un compito prezioso e, dopo la sua improvvisa scomparsa, il cardinale Lawrence è costretto a prendere in mano le redini del conclave e dirigere questo delicato processo. I leader più potenti della Chiesa Cattolica devono riunirsi nelle segrete sale del Vaticano e prendere la loro decisione. Lawrence si ritroverà molto presto intrappolato in una rete di tradimenti e giochi di potere quando un oscuro segreto verrà alla luce, minacciando di scuotere le fondamenta della Chiesa.