Comedians, variazioni sull'arte di far ridere: intervista a Gabriele Salvatores

Abbiamo incontrato Gabriele Salvatores per una video intervista sul suo ultimo film, Comedians, appena uscito in sala, che racconta la comicità, il complesso equilibrio del politicamente corretto nella risata e molto altro.

La commedia come distrazione o specchio della realtà? Due modi di intendere la comicità sono al centro del nuovo adattamento di Gabriele Salvatores della pièce degli anni '70 Comedians di Trevor Griffiths, già portata in scena da lui a teatro negli anni '80. Questa volta l'ha fatto in maniera molto più fedele, quasi letterale, scoprendo una rinnovata aderenza alla contemporaneità, ora che è un regista maturo e affermato.

Un cast corale che si confronta in Comedians, da Christian De Sica a Natalino Balasso, da Ale & Franz a Giulio Pranno, in un film uscito nelle sale per 01 Distribution. Ascoltiamo dunque Gabriele Salvatores in questa video intervista.