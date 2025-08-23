TGCom24
Home | Cinema | News | Come Closer, una clip in esclusiva della storia sfrenata e spiazzante di una sorella e del legame con il fratello
Schede di riferimento
Come Closer
Anno: 2024
3,2
Come Closer
News Cinema

Come Closer, una clip in esclusiva della storia sfrenata e spiazzante di una sorella e del legame con il fratello

Mauro Donzelli

Una storia sull'elaborazione di un lutto ma anche la vitale parabola di una ragazza in cerca di sé stessa in un'età difficile fra l'adolescenza e le prime responsabilità. Come Closer è un vitale e energetico film opera prima di una regista poco più che ventenne. In esclusiva una scena.

Come Closer, una clip in esclusiva della storia sfrenata e spiazzante di una sorella e del legame con il fratello

Un legame fortissimo, pochi anni di differenza e tanti rituali condivisi per superare le difficoltà della separazione dei genitori. In una Tel Aviv vitale e sfrenata, con le sue notti all'insegna di musica e voglia di vivere, una sorella diventa adullta superando la morte del fratello, anche grazie all'inatteso legame con la sua ragazza, di cui non sapeva niente.

Come Closer è l'opera prima della giovanissima Tom Nesher, classe '96, ed uscirà nelle sale il 28 agosto per Fandango, dopo essere stato premiato al Tribeca Film Festival e al Festival di Gerusalemme. Protagonista l'energia vitale e la fragilità della convincente attrice e modella Lia Elalouf, lanciata da questo ruolo e ora fra le attrici più ambite del cinema e della televisione israeliana. Il suo personggio, Eden, dopo la morte dell’adorato fratello reagisce in maniera spiazzante per riempire il vuoto della sua scomparsa. "Quando scopre che il fratello aveva una ragazza di cui lei non sapeva nulla, queste misure assumono una svolta passionale e pericolosa".

Vi presentiamo in esclusiva e anteprima una scena del film, in cui ci rendiamo conto dell'imprevedibilità della reazione della protagonista.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Come Closer
Anno: 2024
3,2
Come Closer
Mauro Donzelli
  • critico e giornalista cinematografico
  • intervistatore seriale non pentito
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Sweet Home: il corto WeShort su un amaro ritorno a casa, da vedere ora su Comingsoon.it
news Cinema Sweet Home: il corto WeShort su un amaro ritorno a casa, da vedere ora su Comingsoon.it
Iron Man e Spider-Man nel MCU: nel loro rapporto c'è un dettaglio che non torna
news Cinema Iron Man e Spider-Man nel MCU: nel loro rapporto c'è un dettaglio che non torna
Downton Abbey, l'assenza di Maggie Smith "ha in un certo senso liberato il resto della narrazione"
news Cinema Downton Abbey, l'assenza di Maggie Smith "ha in un certo senso liberato il resto della narrazione"
Antonio Capuano riceverà il Premio Bianchi alla Mostra del Cinema di Venezia 2025, dove presenterà L'isola di Andrea
news Cinema Antonio Capuano riceverà il Premio Bianchi alla Mostra del Cinema di Venezia 2025, dove presenterà L'isola di Andrea
Superman, Lex Luthor stava diffondendo notizie false sui genitori di Kal-El? L'indizio
news Cinema Superman, Lex Luthor stava diffondendo notizie false sui genitori di Kal-El? L'indizio
Stasera in TV: Film da vedere Sabato 23 Agosto, in prima serata
news Cinema Stasera in TV: Film da vedere Sabato 23 Agosto, in prima serata
Studio Ghibli proietta un raro dietro le quinte di Hayao Miyazaki (ma nessuno se ne è accorto)
news Cinema Studio Ghibli proietta un raro dietro le quinte di Hayao Miyazaki (ma nessuno se ne è accorto)
Vi siete mai chiesti qual è stato il primo film della storia del cinema?
news Cinema Vi siete mai chiesti qual è stato il primo film della storia del cinema?
Scopri tutte le News Film
Film stasera in TV
Sì, Chef!: La brigade
La dottoressa ci sta col colonnello
Rise of the Legend - La nascita della leggenda
Se son rose
Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo
Aenigma
Mio figlio professore
Drug War
Con l'aiuto del Cielo - Bibbia chiusa
La Legge della Notte
Diabolik Chi Sei?
Belly of the Beast
Film stasera in TV