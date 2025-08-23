Come Closer, una clip in esclusiva della storia sfrenata e spiazzante di una sorella e del legame con il fratello

News Cinema

Una storia sull'elaborazione di un lutto ma anche la vitale parabola di una ragazza in cerca di sé stessa in un'età difficile fra l'adolescenza e le prime responsabilità. Come Closer è un vitale e energetico film opera prima di una regista poco più che ventenne. In esclusiva una scena.

Un legame fortissimo, pochi anni di differenza e tanti rituali condivisi per superare le difficoltà della separazione dei genitori. In una Tel Aviv vitale e sfrenata, con le sue notti all'insegna di musica e voglia di vivere, una sorella diventa adullta superando la morte del fratello, anche grazie all'inatteso legame con la sua ragazza, di cui non sapeva niente.

Come Closer è l'opera prima della giovanissima Tom Nesher, classe '96, ed uscirà nelle sale il 28 agosto per Fandango, dopo essere stato premiato al Tribeca Film Festival e al Festival di Gerusalemme. Protagonista l'energia vitale e la fragilità della convincente attrice e modella Lia Elalouf, lanciata da questo ruolo e ora fra le attrici più ambite del cinema e della televisione israeliana. Il suo personggio, Eden, dopo la morte dell’adorato fratello reagisce in maniera spiazzante per riempire il vuoto della sua scomparsa. "Quando scopre che il fratello aveva una ragazza di cui lei non sapeva nulla, queste misure assumono una svolta passionale e pericolosa".

Vi presentiamo in esclusiva e anteprima una scena del film, in cui ci rendiamo conto dell'imprevedibilità della reazione della protagonista.