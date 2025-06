Clint Eastwood prepara nuovi film a 95 anni: "Lavorerò finché potrò ancora imparare qualcosa"

News Cinema

Clint Eastwood a 95 anni non demorde: dopo Giurato n.2 non sente di doversi ritirare dalla regia, e striglia l'Hollywood attuale che campa di remake e saghe. "Fate qualcosa di nuovo oppure statevene a casa."

Clint Eastwood ha appena compiuto 95 anni e... ci credereste? Non si ritira. Non che ce lo aspettassimo, né mai lo vorremmo, specialmente dopo averlo visto ancora così in forma, dietro alla macchina da presa per Giurato N.2. Al momento il regista è in preproduzione su un nuovo lungometraggio non ancora annunciato, e ha concesso un'intervista al quotidiano austriaco Kurier, dove ha espresso qualche dubbio sulla Hollywood attuale troppo legata al riciclo di vecchi lavori. Ha anche spiegato, in poche parole perché parliamo di Clint, su cosa basi la sua tenacia. Se volete essere come lui, almeno dal punto di vista mentale, la ricetta è relativamente semplice. Leggi anche Giurato n.2 di Clint Eastwood spopola su iTunes negli USA: continuano le proteste per un'uscita americana sacrificata in sala

Clint Eastwood non ha dubbi: "Si può migliorare con l'età"

Hollywood non lo ha trattato benissimo: il suo ultimo (prezioso) Giurato n.2 negli USA non è nemmeno uscito in sala, spedito direttamente in streaming, dove però ha fatto numeri record per una piccola produzione. Il pubblico ha ancora voglia del "tocco alla Clint Eastwood"... e lui non ha intenzione di ritirarsi. Non ci pensa nemmeno, e l'età avanzatissima pesa meno di quanto si pensi: "Sono ancora in buona forma e potrete stare tranquilli ancora per molto tempo". Non è soltanto una questione di fatica fisica (l'ultima volta ha recitato in Cry Macho nel 2021!), perché ci si chiede come regga anche quella mentale, da regista e coproduttore. In realtà è proprio quello sforzo cognitivo che gli dà tutta la forza che gli serve:

Non c'è ragione per cui un uomo non possa migliorare con l'età. E oggi ho molta più esperienza. Certo, ci sono registi che perdono il tocco a una certa età, ma io non sono uno di loro. Come attore, ero sempre sotto contratto con uno studio, nel vecchio sistema, questo mi costringeva ogni anno a imparare cose nuove. Ed è per questo che lavorerò finché potrò ancora imparare qualcosa, o finché non sarò davvero senile.