Giurato n.2 di Clint Eastwood spopola su iTunes negli USA: continuano le proteste per un'uscita americana sacrificata in sala

News Cinema

Da noi è ancora al cinema e sta andando bene: negli USA l'ultimo bellissimo film di Clint Eastwood, Giurato Numero 2, ha avuto un'uscita in sala limitata. I numeri enormi su iTunes in Nord America, senza pubblicità, spingono ora gli analisti a criticare la Warner per aver sottovalutato il lungometraggio.

Se non avete ancora visto al cinema Giurato Numero 2, quello che per limiti (?) di anzianità potrebbe essere l'ultimo film diretto dal grande Clint Eastwood, vi esortiamo caldamente a farlo: uscirete con molte, salutari domande. Evidentemente il pubblico americano era più curioso di vedere il film di quanto i vertici americani Warner Bros. Discovery avessero previsto. Alla contestata uscita limitata nei loro cinema (ma non nei nostri!) ha fatto da contraltare uno straordinario successo americano sulle piattaforme iTunes e Fandango. Poteva incassare di più? Leggi anche Giurato Numero 2, la reunion di Toni Collette e Nicholas Hoult vent'anni dopo About a Boy

Giurato Numero 2, una bella dimostrazione d'affetto... in differita