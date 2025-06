Clint Eastwood, il mistero dell'ultima intervista: era falsa oppure no? La testata originale si difende (in parte)

News Cinema

Era diventata virale la presunta ultima intervista di Clint Eastwood a un quotidiano austriaco, poi smentita dall'interessato come mai condotta. Dov'è la verità? Il quotidiano Kurier si difende e spiega cos'è successo: le frasi di Eastwood sono state pronunciate davvero, ma in occasioni diverse...

Dopo che Clint Eastwood ha ufficialmente smentito di essere mai stato intervistato dal quotidiano austriaco Kurier, il pezzo originale è stato cancellato dall'agenzia di stampa internazionale Reuteurs: la testata stessa ha fatto ammenda e ha rimosso l'articolo, cercando però di spiegare come si siano svolti i fatti. Le dichiarazioni di Eastwood erano molto belle (erano piaciute anche a noi, che avevamo preso per buona la fonte, rilanciata da organi importanti come Deadline), per cui fa almeno piacere che non fossero false. Era falsa la circostanza: erano state infatti rilasciate dal grande autore americano in momenti diversi, nel corso degli ultimi anni. Leggi anche Clint Eastwood prepara nuovi film a 95 anni: "Lavorerò finché potrò ancora imparare qualcosa" Clint Eastwood smentisce l'ultima intervista: "È completamente falsa!"

L'intervista di Clint Eastwood a Kurier era falsa, le dichiarazioni invece no