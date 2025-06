Clint Eastwood smentisce l'ultima intervista: "È completamente falsa!"

News Cinema

Considerando la diffusione affidabile di siti come Deadline, anche noi vi avevamo riassunto l'intervista che Clint Eastwood avrebbe concesso al quotidiano austriaco Kurier. Lo stesso Clint però si è rivolto a Deadline per diffondere una smentita: quell'intervista non è mai avvenuta.

Appena ieri vi avevamo riassunto un'intervista apparentemente concessa da Clint Eastwood al quotidiano austriaco Kurier, rigirata nel mondo da siti pur autorevoli come Deadline: ce ne scusiamo, visto che lo stesso Eastwood ha diffuso una smentita proprio tramite Deadline, avvisando che quel colloquio non sarebbe mai avvenuto. Ci sembra incredibile che, nell'era di internet, una testata ufficiale azzardi l'invenzione di sana pianta di un'intervista con una star di tale portata, quando la viralità di alcune frasi inevitabilmente arriverebbe all'interessato o per lo meno al suo entourage. Rimaniamo francamente perplessi, se non dispiaciuti, perché il contenuto (inventato) era anche piacevole e motivante! Sotto il link alla news originale, più in basso vi traduciamo il comunicato di Clint in merito. Leggi anche Clint Eastwood prepara nuovi film a 95 anni: "Lavorerò finché potrò ancora imparare qualcosa"

Clint Eastwood nega di aver mai concesso l'intervista a Kurier

Clint Eastwood ha compiuto 95 anni il 31 maggio e, secondo voci che non arrivano da Kurier (a questo punto è meglio precisarlo), sta valutando un prossimo progetto dopo Giurato n.2. Nella presunta intervista alla testata austriaca, Eastwood sosteneva di andare avanti con il desiderio di continuare sempre a imparare qualcosa, e si lamentava di una Hollywood troppo legata a remake e saghe. A quanto pare, qualcuno (o qualcosa, azzardiamo un'AI zelante e senza redini?) ha inventato di sana pianta questa conversazione. Siccome era stata tradotta e riportata da testate autorevoli come Deadline - motivo per cui anche noi l'avevamo presa per buona - Eastwood ha diffuso un comunicato proprio attraverso il sito americano:

In giro sono apparse un paio di notizie su di me. Ho pensato di mettere le cose in chiaro. Posso confermare che ho compiuto 95 anni. Posso anche confermare che non ho mai concesso un'intervista a una pubblicazione austriaca chiamata Kurier, né ad altri giornalisti nelle recenti settimane, e che l'intervista è interamente falsa.