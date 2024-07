Clint Eastwood, il suo Juror No. 2 non uscirà nel 2024, stando a indiscrezioni

News Cinema

A 94 anni Clint Eastwood ha terminato le riprese di Juror No. 2, un legal thiller interpretato tra gli altri da Nicholas Hoult, Toni Collette, J.K. Simmons e Kiefer Sutherland: la sua relativa semplicità non gli impedirebbe di vedere la luce già quest'anno, in tempo per la corsa agli Oscar, però Clayton Davis, giornalista di Variety, afferma che i piani della Warner Bros. Discovery per le uscite autunnali sono diversi e per ora non contemplano quello che sarebbe l'ultimo atto della lunghissima carriera di Clint, da giocarsi più avanti. Leggi anche Clint Eastwood ha davvero restituito i suoi Oscar? La verità sul meme virale di Facebook

Juror No. 2 di Clint Eastwood forse rimandato al 2025

Potrebbe dover attendere il 2025 il nuovo film di Clint Eastwood, Juror No. 2, stando a uno scoop del giornalista Clayton Davis di Variety, tramite un post su X: "Per quanto riguarda le previsioni degli Oscar, mi hanno detto che Juror No .2 di Clint Eastwood non sarà distribuito quest'anno. [...] Ricordate: la Warner Bros per i premi mette in gioco già Dune Parte Due, Furiosa, Joker Folie à Deux, Beetlejuice Beetlejuice e l'animato Signore degli Anelli, tanta roba da gestire". Per quanto ci riguarda, attenderemo comunque con grande curiosità quello che dovrebbe essere il commiato (non confermato al 100%) di Clint dal mondo del cinema, del quale è stato e rimarrà sempre una colonna.

Juror No. 2, che sarebbe già completato, racconta di un uomo che da giurato realizza di essere stato la causa della morte al centro di un processo per omicidio. A questo punto è travolto da un dilemma: deve rivelare la verità e consegnarsi, oppure approfittare della situazione per manipolare la verità a suo favore? La sceneggiatura del film è a cura del praticamente esordiente Jonathan A. Abrams, mentre Eastwood figura come sempre tra i produttori.