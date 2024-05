Clint Eastwood ha davvero restituito i suoi Oscar? La verità sul meme virale di Facebook

News Cinema

Un meme popolarissimo su Facebook sostiene che l'attore e regista Clint Eastwood abbia restituito i suoi cinque Academy Award in segno di protesta. È tutto vero? Il magazine People ha fatto chiarezza.

Il mondo dei social media, se navigato per diletto, è uno scrigno straripante di perle divertentissime. Come recita il detto, tuttavia, non è tutto oro quel che luccica. Non di rado, di fronte a contenuti ambigui sul web, capita di sentirsi confusi o di lasciarsi trarre in inganno. Ed ecco che si scambia una fake news con la verità o si confonde il serio col faceto. È ciò che è accaduto con un meme, diventato virale su Facebook, che riguarda il leggendario Clint Eastwood.

Facciamo un piccolo passo indietro. Che cos'è un meme? Si tratta di un contenuto digitale condivisibile. Spesso si tratta di immagini corredate da didascalia, destinate a suscitare umorismo. Ebbene, su Internet circola un post di questo tipo, creato dalla pagina satirica The America's Last of Defense, il quale sostiene che l'icona di Hollywood abbia restituito all'Academy of Motion Picture Arts and Sciences i suoi cinque Premi Oscar. La ragione? Non desidera essere "associato a nessuna delle sciocchezze di Hollywood". In particolare, la sua sarebbe una protesta contro la cultura woke, a suo dire responsabile del decadimento dell'industria cinematografica.

Il meme è stato pubblicato mercoledì 15 maggio e, in un baleno, ha ottenuto 42.000 like. Sulla pagina Facebook in questione, vengano pubblicate prevalentemente parodie e contenuti umoristici. Ciononostante, basta dare un'occhiata alla sezione commenti per rendersi conto che la maggior parte degli utenti è convinto che la notizia sia reale. Nessuno, a quanto pare, ha fatto caso al chiaro disclaimer che afferma che "nulla di questa pagina è reale".

Torniamo a Clint, che il 31 maggio compirà 94 anni. Nel corso della sua eccezionale carriera, il divo ha vinto il premio per il miglior film e la miglior regia per Gli spietati del 1993. Nel 2005 ha portato a casa gli stessi due premi per Million Dollar Baby. Nel 1994, inoltre, ha ricevuto il premio Irving G. Thalberg. A questo punto, la domanda sorge spontanea. Eastwood ha davvero dato indietro le sue statuette? La risposta, prevedibilmente, è no.

Il magazine People ha smentito categoricamente quanto affermato da meme virale. Perché, a quanto pare, c'era bisogno di una smentita. Purtroppo non è la prima volta che il nome di Clint Eastwood viene sfruttato per confondere il popolo del web. Circa un mese fa, qualcuno ha creato un profilo su X (ex Twitter), sostenendo di essere proprio l'icona dei western. Un portavoce dell'attore e regista ha tuttavia confermato che Clint Eastwood non usa i social media e non ha alcun account ufficiale.

Eastwood, dal canto suo, è al lavoro sul suo nuovo film, Juror No. 2, a tre anni di distanza dalla sua ultima fatica, Cry Macho - Ritorno a casa (2021). Juror No. 2 è un dramma giudiziario e acconta la storia di Justin Kemp (Nicholas Hoult), padre di famiglia che svolge il ruolo di giurato in un processo per omicidio. La storia prende una svolta inaspettata quando Kemp si rende conto di essere il responsabile della morte della vittima. Che fare? Per salvare l'imputato senza venire incriminato, cercherà di coprire le proprie tracce. Completano il cast Leslie Bibb, J.K. Simmons, Zoey Deutch, Toni Collette, Kiefer Sutherland, Chris Messina e Adrienne C. Moore.