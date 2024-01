Cliffhanger 2, il regista del primo teme la CGI: "Nel nostro film era tutto vero"

News Cinema

Renny Harlin è stato interpellato per un parere sul Cliffhanger 2 attualmente in preparazione: non se ne occuperà lui, incrocia le dita perché in passato aveva provato lui stesso a continuare, ma teme la tendenza hollywoodiana a voler ricreare gli ambienti più impervi in digitale.

Le riprese di Cliffhanger 2 con Sylvester Stallone cominceranno in estate, così Comingsoon.net ha deciso di chiedere a Renny Harlin, regista del film originale trent'anni or sono, cosa pensi di questo revival, visto che alla regia non ci sarà lui bensì Jean-François Richet. Diversamente da quanto accade di solito, Harlin non si lamenta dello sfruttamento di un cult antico, anzi lui avrebbe voluto avviare sequel già all'epoca, ma è preoccupato da una tendenza attuale di Hollywood... Leggi anche Cliffhanger 2 ha una trama e una data d'inizio riprese, cambia il regista

Renny Harlin preoccupato dalla CGI in Cliffhanger 2

Cliffhanger del 1993 fu girato l'anno prima da Renny Harlin in Italia, tra le Dolomiti e Cinecittà, con un Sylvester Stallone in piena forma, nei panni del soccorritore Gabe, traumatizzato da un'esperienza passata e di fronte a una nuova sfida. Tutto è pronto per girare il sequel quest'estate: Cliffhanger 2 di Jean-François Richet è in arrivo, con un focus spostato sulla figlia di Gabe, che questa volta dovrà salvare il babbo da un sequestro. Harlin, 64 anni, è un regista finlandese che alla fine degli anni Ottanta approdò a Hollywood, facendosi strada nell'ambiente: prima di Cliffhanger ci fu il secondo Die Hard, cioè 58 minuti per morire, in seguito ci fu un sodalizio professionale e sentimentale con Geena Davis (Corsari, Spy). Forse Harlin non sa che Cliffhanger 2 si girerà di nuovo sulle Dolomiti, com'è stato annunciato, o forse lo sa ma non per questo si fida fino in fondo della tentazione alla quale il cinema contemporaneo non sa resistere. Dice:

A essere onesti, ci avevo provato per decenni [ad avviare un sequel]. Ho sempre avuto l'impressione che il film avesse avuto un successo notevole, era assurdo che non ci fosse un seguito. C'erano altre storie da raccontare. Ora naturalmente è passato tantissimo tempo, quindi non ho idea di quale storia vogliano raccontare o quale sia il ruolo di Sly. Ma mando a tutti un in bocca al lupo. [...] Spero che non cerchino di rimpiazzare quello che facemmo noi con la CGI. Perché penso che il pubblico sia in grado di capire che facemmo tutto dal vero. Girammo a oltre 3.600 metri nelle Alpi italiane. Roba vera, compresa la sequenza iniziale quando cadeva la ragazza. Tutto fatto dal vero. Quel cavo era sospeso a quasi 2.500 metri. [...] È facile oggi per gli studi dire: "Facciamo tutto col blue screen e creiamo tutto in digitale". Spero che non lo facciano, perché quel film merita un sequel con lo stesso spirito dell'originale.