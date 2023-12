Cliffhanger 2 ha una trama e una data d'inizio riprese, cambia il regista

News Cinema

Sylvester Stallone rimane interprete di Cliffhanger 2, che si girerà tra poco. Il sequel a trent'anni di distanza ha cambiato regista. Il soccorritore Gabe Walker non sarà solo.

A maggio avevamo saputo che i 30 anni di Cliffhanger con Sylvester Stallone sarebbero stati celebrati nella maniera più radicale, con un sequel decisamente imprevisto: un progetto che non si è fermato, anche se oggi Screen Daily ci fa sapere che qualcosa è cambiato alla regia di Cliffhanger 2, mentre è stato reso noto il periodo dell'anno entrante destinato alle riprese del film. Sly alias il soccorritore Gabe Walker avrà nuovi problemi...

Cliffhanger 2, la trama del film di Jean-François Richet

Cominciamo da questo primo annuncio: alla regia di Cliffhanger 2 con Sylvester Stallone non ci sarà più l'inizialmente indicato Ric Roman Waugh, negli ultimi tempi sodale di Gerard Butler in Operazione Kandahar e Greenland, bensì Jean-François Richet. Curiosamente anche quest'ultimo ha collaborato con Butler nel recente The Plane, ma ancora prima aveva diretto un altro veterano dell'action hollywoodiana come Mel Gibson in Blood Father. Stabilito questo, pare che Cliffhanger 2 stia rispettando la tabella di marcia per un inizio delle riprese nell'estate 2024, sulle Dolomiti, dove si suppone che il soccorritore Gabe Walker si sia ormai ritirato. La produzione anglotedesca, che si avvale dei finanziamenti del fondo statale FFF Bayern per 2 milioni di euro, si baserà su una sceneggiatura di Mark Bianculli, dove Gabe e un suo cliente facoltoso vengono sequestrati, lontano tra le montagne. A questo punto spetterà alla figlia di Gabe salvare il babbo, mettendosi alla prova con tutte le dritte e gli insegnamenti sulle scalate alle quali il padre ha dedicato la sua esistenza. A parte il set sulle Dolomiti, gli interni saranno realizzati ai Penzing Studios in Bavaria, oltre che nella città di Monaco.

Ricordiamo che il vecchio Cliffhanger del 1993 fu diretto da Renny Harlin e girato tra le Dolomiti e Cinecittà, su sceneggiatura dello stesso Sly e Michael France, autore del soggetto.