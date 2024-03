Civil War: nuovo trailer italiano ufficiale del film di Alex Garland

News Cinema

Debutterà il 18 aprile nelle sale italiane con 01 Distribution questo potentissimo film con Kirsten Dunst e Cailey Spaeny che racconta di alcuni giornalisti nel mezzo di una nuova guerra civile americana (vedere mappa allegata). Ecco il nuovo trailer, la trama e il poster di Civil War.

Noi l'abbiamo già visto, e potete fidarvi (volendo, potete anche già leggere la nostra recensione): Civil War è davvero un film notevole, potente, e che aprirà un vasto dibattito tra gli appassionati di cinema come tra gli osservatori che si occupano di politica e società.

Come suggerisce esplicitamente il titolo, questo nuovo lungometraggio scritto e diretto da Alex Garland immagina degli Stati Uniti lacerati da una nuova guerra civile che ha spaccato il paese. Come? Questa la mappa diffusa dalla A24, che ha prodotto il film: