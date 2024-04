Civil War, Kirsten Dunst spiega di cosa parla davvero il film di Alex Garland

News Cinema

Sarà al cinema dal 18 aprile Civil War di Alex Garland, un film che ipotizza una complessa nuova Guerra Civile negli USA. Nel cast c'è Kirsten Dunst, che spiega a Indiewire perché il film vada visto... non perché prenda una determinata posizione politica.

Civil War di Alex Garland arriva nei nostri cinema dal 18 aprile: inevitabilmente negli USA sta facendo discutere solo a partire dal trailer. D'altronde è un film che ipotizza uno scenario da nuova Guerra Civile negli Stati Uniti odierni, ed è normale sentire l'eco delle potentissime e molto aggressive contrapposizioni sociali che scuotono il Nord America negli ultimi anni. Secondo Kirsten Dunst, fiero elemento del cast del film, l'opera non va evitata per questa ragione, anche perché non prende posizione, ma si concentra su altro. Leggi anche Civil War: la recensione del film di Alex Garland con Kirsten Dunst

Civil War, secondo Kirsten Dunst è un film "su quello che significa giornalismo"

In Civil War il personaggio di Kirsten Dunst è una fotoreporter che attraversa zone di guerra impensabili: in un immaginario ma plausibile futuro prossimo, gli Stati Uniti sono sconquassati da una nuova Guerra Civile, dove la polarizzazione ha trovato pericolosamente sbocco in uno scontro fisico e aperto. La Presidenza degli Stati Uniti è contesa tra due candidati, mentre civili e giornalisti vengono attaccati e fucilati a Capitol Hill. Se è chiaro che Civil War nasce dalla contrapposizione violenta che si respira nella società americana e quindi in rete, però non vuole essere manicheo: il nuovo esercito secessionista è una coalizione tra la democratica California e il repubblicano Texas, insieme all'Alleanza della Florida, contro un governo di stampo fascista. Se qualcuno vuole evitare Civil War per via del clima politico, farebbe un errore. Ha cercato di spiegarlo Kirsten Dunst a Indiewire:

Invece la questione è proprio che dovreste vedere questo film. Non è quello che pensate che sia, è sull'importanza del giornalismo. Io penso che, una volta che il film uscirà, la gente capirà che non prende una posizione politica. [...] Ho letto il copione, ero coinvolta, sapevo anche che l'avrebbe diretto Alex Garland ed ero una sua fan da Ex Machina. Fa le cose a modo suo, una cosa che mi attrae sempre nelle persone con cui lavoro. Volevo sul serio essere in questo film, non avevo mai letto prima nulla del genere. [...] È un grosso blockbuster, ma è anche pieno di umanità e si concentra sui giornalisti. Non è soltanto un film d'azione. Stai col fiato sospeso, ma ha un significato, ha uno scopo.